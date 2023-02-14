Depremde yıkılan apartmanların müteahhitleri isim isim sıralı tam LİSTE! Kahramanmaraş merkezli depremde gözaltına alınan, tutuklanan müteahhitler!

Son dakika haberi... 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve toplam 10 ilde büyük yıkıma uğratan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin ardından binaları çöken müteahhitler ve diğer sorumluların süratle tespit edilmesi ve kaçmamaları için de tedbir alınması için harekete geçildi. Bu kapsamda Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak. Deprem Suçları Soruşturma Büroları'nda görev alacak savcılara başka bir iş verilmeyecek. Öte yandan kaçan müteahhitler için alarma geçildi. Tek tek yakalanıyorlar. İşte depremde yıkılan apartmanların müteahhitlerden gözaltına alınanlar, tutuklananlar isim isim sıralı tam LİSTE!