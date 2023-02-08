Depremde hayat kurtaran mobil uygulamalar! İndirin telefonunuzda dursun! Bas konuş, internetsiz bağlanma, 112 butonu, konum yollama, acil durum...

Mobil uygulamadaki toplam kullanıcı sayısı, 137.000 kişidir.

Uygulama, İngilizce dil seçeneğine sahiptir.

Görme engellilere yönelik özellikleri de barındırmaktadır.

Kullanıcılar, uygulama içerisinde yer alan "Depremi Hissettiniz mi?" bölümünü kullanarak bulundukları alanda 4.0 veya daha fazla büyüklükte deprem olduğunda, deprem anında hissettikleri bilgileri ve fotoğrafları AFAD ile paylaşabilmektedirler.