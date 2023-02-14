Enkazdan çıkanların İSİM LİSTESİ! 2023 Şubat enkazdan en son çıkarılanlar kimler? Deprem enkazından sağ çıkan kaç kişi var, isimleri neler?

Enkazdan çıkarılanların isim listesi hakkında aramalar hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, ve Hatay'da enkaz altında kalan binlerce vatandaş aramızdan ayrıldı. Öte yandan enkazandan sağ çıkarılanlar da merak ediliyor. Peki, Deprem enkazından sağ çıkan kaç kişi var, isimleri neler? 13 Şubat enkazdan en son çıkarılanlar kimler? İşte detaylar...