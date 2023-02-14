Enkazdan çıkanların İSİM LİSTESİ! 2023 Şubat enkazdan en son çıkarılanlar kimler? Deprem enkazından sağ çıkan kaç kişi var, isimleri neler?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Vatandaşlar arama motorlarında enkazdan sağ çıkanların listesini araştırmaya başladı. Hayata yeniden tutunan bazı vatandaşların isimleri şöyle sıralandı.
14.02.2023 12:34 - Son Güncelleme: 14.02.2023 12:34
Enkazdan çıkarılanların isim listesi hakkında aramalar hız kazandı. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 10 ilde binlerce bina yıkıldı. Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, ve Hatay'da enkaz altında kalan binlerce vatandaş aramızdan ayrıldı. Öte yandan enkazandan sağ çıkarılanlar da merak ediliyor. Peki, Deprem enkazından sağ çıkan kaç kişi var, isimleri neler? 13 Şubat enkazdan en son çıkarılanlar kimler? İşte detaylar...