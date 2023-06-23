Dehşet dolu anlar saniye saniye kaydedildi: Dev piton timsahı işte böyle yuttu

Pitonlar büyük ve güçlü yılan türleri olarak tanınıyor ve avlarını sıkı bir şekilde sararak boğuyor. Görüntülerde pitonun timsahı gözüne kestiği ve amansız bir mücadeleye giriştiği görülüyor. Dakikalarca süren zorlu mücadele sonunda piton, timsahı yenerek onu yutmaya başlıyor. Bu görüntüler doğadaki av ve avcı ilişkisinin ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyor. Pitonlar büyük avlarını yutarak sindirebilirler ve bu süreç uzun bir zaman alabiliyor.