Dedektif zekası isteyen IQ testi: 150 kişiden sadece 6’sı görebildi! Sirkteki kaplumbağa nerede?

Dedektif zekası isteyen IQ testi geldi. 150 kişiden sadece 6'sı görebildi. Sirkteki kaplumbağa nerede sorusu bu illüzyonun en dikkat çeken sorusu oldu. Optik illüzyonların beyin üzerindeki etkisine dair yapılan çalışmalar zihni geliştirdiğini tespit ediyor. Yukarıdaki resim çeşitli hayvanları göstermektedir. Bu hayvanların arasına gizlenmiş kaplumbağayı bulmak için 35 saniyeniz var. İşte kafa karıştıran o test