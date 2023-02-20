Dedektif zekası isteyen IQ testi: 150 kişiden sadece 6'sı görebildi! Sirkteki kaplumbağa nerede?
Optik illüzyonlar gerçek, fizyolojik ve bilişsel olmak üzere üçe ayrılır. Bu tarz paylaşımların en harika yanı hem zihnimizi hem de gözlerimizi kandırarak bizi gerçeği bulmaya zorlamasıdır. Optik illüzyonlar etkileşime girdiğimizde beynin hangi bölümlerinin aktif hale geldiğini belirlemede yardımcı oluyor. Bu resimde onlarca hayvanın arasındaki kaplumbağayı bulmanız isteniyor. Peki, kaplumbağayı 35 saniyede bulabilir misiniz? Şimdi sizi resimle baş başa bırakıyoruz.
20.02.2023 16:40 - Son Güncelleme: 20.02.2023 16:42
Dedektif zekası isteyen IQ testi geldi. 150 kişiden sadece 6'sı görebildi. Sirkteki kaplumbağa nerede sorusu bu illüzyonun en dikkat çeken sorusu oldu. Optik illüzyonların beyin üzerindeki etkisine dair yapılan çalışmalar zihni geliştirdiğini tespit ediyor. Yukarıdaki resim çeşitli hayvanları göstermektedir. Bu hayvanların arasına gizlenmiş kaplumbağayı bulmak için 35 saniyeniz var. İşte kafa karıştıran o test