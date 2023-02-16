"Dayının kafası karıştı herhalde..." Yeni Çamoluk Otomotiv'in 50 milyar TL! Acun Ilıcalı'dan açıklama! Canlı yayında şoke oldular!
Tek Yürek Türkiye ortak yayınında 50 milyar TL bağışladığını ifade eden otomotiv şirketi sosyal medyayı şoke etti! Gecenin en büyük bağışını Yeni Çamoluk Otomotiv grubu yaptı. 50 milyar TL bağış yaptığı söylenen Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi kim sorusu en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte merak edilenler.
16.02.2023 08:26 - Son Güncelleme: 16.02.2023 08:54
Çamoluk Otomotiv arafından yapılan bağışın miktarı şoke etti. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak için ATV, FOX Deniz Bayramoğlu, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 'in 15 Şubat'taki ortak yayınında yardım kampanyası düzenlendi. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz'ın yer aldığı yayında yaşananlar merak ediliyor. Çamoluk Otomotiv tarafından yapılan 50 milyar TL'lik bağış ise oldukça konuşuldu. Peki, Çamoluk Otomotiv 50 milyar mı bağışladı. İşte detaylar...