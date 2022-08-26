Dananın kuyruğu koptu! Otomobil fiyatları düştü! Araç satışları patladı! Sıfır ve 2. el arabada fiyatlar güncellendi! 2022 Fiat, Peugeot, Renault...
Araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Araba fiyatları düşüşe geçti. Hükümetin hamleleri sonrası araba fiyatlarında aylar sonra aşağı hareketli düşüş gerçekleşti. Sıfır ve ikinci el arabada yeni fiyatlar belli oldu. İkinci el araç satışında şirketlere getirilen 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi ilk haftasında fiyatları sınırlı etkiledi. Pazarda fiyatlar ortalama yüzde 5 gerilerken, 'sıfır' olarak satılan lüks ikinci el araç fiyatlarındaki düşüş belirginleşti ve yüzde 7'yi buldu. Uzmanlar ise tedarik sorunu, kur veya vergide iyileşme olmadan fiyatlarda ciddi bir gerileme olmayacağını belirtti. Pek güncel araba fiyatları ne kadar? 2022 Ağustos güncel araba fiyatları ne kadar? İşte tüm merak edilenler...
26.08.2022 10:50 - Son Güncelleme: 26.08.2022 10:50
İkinci el araç satışlarında spekülatif Fiyat hareketlerinin önüne geçmek için yürürlüğe konulan '6 ay ve 6 bin kilometre' sınırında bir hafta geride kaldı. Düzenlemenin ilk haftasında ikinci el araç fiyatlarındaki Düşüş sınırlı olurken, galerilerin ilana koyduğu sıfır kilometre lüks ikinci el araçların fiyatlarında ciddi düşüş yaşandı.
Sıfır araç tedarikindeki sorunların azalması, kur veya vergi oranlarında aşağı yönlü bir hareket olmadan ikinci el araç piyasasında ciddi bir değişim olmayacağını vurgulayan uzmanlar ise, '6+6' kuralının önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek fahiş ikinci el fiyatlarını engellemek açısından fayda sağlayacağının altını çizdi.