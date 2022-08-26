Dananın kuyruğu koptu! Otomobil fiyatları düştü! Araç satışları patladı! Sıfır ve 2. el arabada fiyatlar güncellendi! 2022 Fiat, Peugeot, Renault...

Buna göre, sınırlamanın yürürlüğe girdiği 16 Ağustos tarihinden 25 Ağustos tarihine kadar olan süreçte ikinci el araç piyasasında fiyatlar ortalama yüzde 5 geriledi. Lüks sınıfta ise köpük fiyatların ortalamanın daha üzerinde gerilediği ve yüzde 7'ye kadar düşüşler olduğu görüldü.