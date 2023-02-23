Damarları açıyor, kolesterolü düşürüyor, tansiyonu önlüyor! Kalp krizine 'DUR' diyen besin! Kalbiniz saat gibi TIKIR TIKIR ÇALIŞACAK!
Kolesterol, dünya genelinde yaş ortalamasının artması ve hareketsiz yaşamla birlikte kalp ve damar hastalıklarına neden olarak aynı zamanda karaciğeri bitiriyor, kalp krizi ve felç gibi çok sayıda hastalığı da tetikliyor. Kolesterolü düşürmek sağlıklı yaşam ve beslenme düzeniyle mümkün.
Kalp sağlığı için uzmanlar tarafından önerilen bu besin kalbinizi adeta saat gibi çalıştıracak. Kolesterol, dünya genelinde yaş ortalamasının artması ve hareketsiz yaşamla birlikte kalp ve damar hastalıklarına neden olarak aynı zamanda karaciğeri bitiriyor, kalp krizi ve felç gibi çok sayıda hastalığı da tetikliyor. Kolesterolü düşürmek sağlıklı yaşam ve beslenme düzeniyle mümkün. Yapılan araştırmalara göre, doymuş yağdan fakir; lif, antioksidan, tekli doymamış yağ ve balıktan zengin bir diyet, kalp damar hastalıkları üzerine olumlu etki yapıyor. Peki, Kalbe iyi gelen besinler neler? İşte detaylar...
Yapılan araştırmalara göre, doymuş yağdan fakir; lif, antioksidan, tekli doymamış yağ ve balıktan zengin bir diyet, kalp damar hastalıkları üzerine olumlu etki yapıyor. Günde 7 gram lif yönünden zengin besinlerin tüketimi felç olma riskini yüzde 7 oranında düşürüyor. Günlük beslenme diyetinize lifli besinleri ekleyerek kolesterolü düşürebilir, kalp ve damar hastalıkları riskini ortadan kaldırabilirsiniz.
"TRANS YAĞLAR KALP KRİZİ SEBEBİ"
Doğal olan yağın damar tıkanıklığını önlediğini ifade eden Prof. Dr. Karatay, "Rafine olmuş karbonhidratlar, tuz, şekerler ve trans yağlar kalp krizi sebebidir. Yağın damarları tıkadığı, tıpta yapılan en büyük yalandır. Doğal yağ bilhassa damar tıkanıklığını önlüyor. Damarı tıkayan trans yağlardır, şekerdir, insülin hormonu yüksekliğidir" diye konuştu.
"EN SAĞLIKLI MEYVE ZEYTİNDİR"
Deterjanların da kimyasallarla dolu olduğunu belirten Prof. Dr. Canan Karatay, "Özellikle içinde bulunan klorür ve alüminyum vücut için zehirlidir. Modern meyvede çok fazla früktoz var. Fazla früktoz karaciğeri yağlandırır, insülin direncini başlatır. Siz sağlıklı diye meyve yerseniz şeker hastalığından da kanserden de kurtulamazsınız. Meyveler, korunsun, aynı boyda olsun diye tarım ilaçlarıyla yıkanıyor, bunlar tehlikelidir. Çok da büyüdüler yani çocuk başı kadar elma, ayva olmaz. En sağlıklı meyve zeytindir, istediğiniz kadar zeytin yiyebilirsiniz" dedi.
"YUMURTA KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR"
Yumurtanın özellikle az pişirilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karatay, "Ben kilo vermek için bunları konuşmuyorum, kalp, damar hastalıkları ve beyin felcini önlemek için söylüyorum. Doğal ev yoğurdu ve sirke de çok önemli. Yumurtayı az haşlamalıyız, çünkü herhangi bir şey yandığı zaman kanserojen oluyor, trans yağlar oluşuyor. Yumurtayı fazla haşladığımızda sarsının etrafında yeşil ve gri bir zar oluşuyor işte o trans yağdır. O artık Yumurta değil protein tozudur, çok tehlikelidir. Bol bol yumurta yiyebilirsiniz tok tutar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve kolesterolü düşürür, şeker hastalığını önler" ifadelerini kullandı.