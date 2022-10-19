Tatlı yemeden yapamıyorsan sen de onlardansın! Hangisini sevdiğine karar ver ve 3 saniyede kendini tanı...
Damak tadınız sizi ele veriyor! Gıda, bir organizmanın hayatta kalması için gerekli bir unsurdur. Bir insanın yemek yemeden 21 günden fazla yaşayamayacağı söylenir. Ancak sabah kahvesi olmadan zar zor hayatta kalanlar var. Bugünlerde çoğu insan hayatta kalmak için değil, zevk için yemek yiyor ve bunların hepsi damak zevki sayesinde oluyor.Lezzet tercihleriniz günlük aktivitelerinizde büyük rol oynar.Tatmin edici olmayan bir yemekten sonra ruh halinizin büyük ölçüde değiştiğini hissettiniz mi? Fark ettiğinizden daha sık olur. Zevk tercihleriniz doğrudan kişiliğinizle bağlantılıdır. İşte detaylar...
TATLI SEVENLER
Bu, en yaygın damak zevkleri arasında yer alıyor. Diyetisyenleri onlarca yıldır endişelendiren tatlılar diyabet, kanser ve kalp krizi gibi çeşitli kronik hastalıklarla yakından ilişkilidir. Ama konu tatlı olduğunda insanlar neden kendilerine yardım edemiyor? Tatlıya düşkün insanların şekere hayır demelerini zorlaştıran şey bu tarz kişilik özelliklerine sahip olmalarıdır.
Yapılan araştırmalara göre tatlı yiyecekleri tercih eden kişilerin de tatlı bir eğilimi var. Uyumlu, arkadaş canlısı ve empatiktirler. Bu tür insanlar ayrıca sosyal etkileşimleri arzulama eğilimindedir ve daha dışa dönüktür. "Tatlı" insanlar arkadaş canlısı ve daha sadıktır. Ayrıca hayır etkinliklerine katılma ve diğer özverili eylemlerde gönüllü olma olasılıkları daha yüksektir.