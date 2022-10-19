Tatlı yemeden yapamıyorsan sen de onlardansın! Hangisini sevdiğine karar ver ve 3 saniyede kendini tanı...

Yapılan araştırmalara göre tatlı yiyecekleri tercih eden kişilerin de tatlı bir eğilimi var. Uyumlu, arkadaş canlısı ve empatiktirler. Bu tür insanlar ayrıca sosyal etkileşimleri arzulama eğilimindedir ve daha dışa dönüktür. "Tatlı" insanlar arkadaş canlısı ve daha sadıktır. Ayrıca hayır etkinliklerine katılma ve diğer özverili eylemlerde gönüllü olma olasılıkları daha yüksektir.