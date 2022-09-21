Cuma günü kendinize sahip çıkın! Başınız belaya girebilir! 23 Eylül ekinoksunun burçlara etkileri neler? Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç ekinoksta dikkatli
23 Eylül sonbahar ekinoksu yani gece - gündüz eşitliğiyle ilgili merak edilen detayları her yıl olduğu gibi bu yıl da haberimizde derledik. 23 eylül sonbahar ekinoksu nedir? 23 eylül sonbahar ekinoksunda neler oluyor? Ekinoks tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu sorular cevabını araştırıyor. Sonbahar ekinoksu, gündönümü ve ilkbahar mevsiminin habercisi olarak tanımlanır 21 mart ilkbahar ekinoksu bugün gerçekleşiyor ve bugünden sonra sıcaklıklar artmaya başlıyor. Böylece ilkbaharın başlangıcı da gerçekleşmiş olur. İşte 23 Eylül ekinoksunun burçlara etkileri...
23 Eylül, sonbaharın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vаkti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. İşte 23 Eylül ekinoksunun burçlara etkileri...
23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR?
23 Eylül, sonbaharın ilk günü olarak kabul edilir ve ekinoks olarak adlandırılır. Kuzey ve Güney Yarım Küre, güneş ışınları öğle vаkti Ekvator'a 90°lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmеye başlar. Bu tarihten itibаren Kuzey Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Güney Yarım Küre'de ise tam tersi olur . Bu tarih Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar, Güney Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır .
Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktаsında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda 6 aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise 6 aylık gündüzün başlangıcıdır.
EKİNOKS NEDİR?
Güneş'den gelen ışınlar 21 mart ve 23 eylül tarihlerinde ekvatora dik düşer. Her yerde gece ve gündüzler eşit olur, bu duruma Ekinoks denir.
Kuzey Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart İlkbahar Ekinoks'u - 23 Eylül Sonbahar Ekinoks'udur. Güney Yarıkürede olan ve yaklaşık olarak 20 Mart Sonbahar Ekinoks'u - 23 Eylül İlkbahar Ekinoks'udur.
Ekinoks ya da gün tün eşitliği, yılda 2 kez tekrarlanır. Güneş ışınlarının ekvatora dik vurması sonucunda Aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur.
Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır.