Çatlak, solgunluk, çizik, sararma, çöküntü, kabarıklık hepsinin bir anlamı var.... Tırnaktaki çizgiler meğer bunun habercisiymiş! Hemen kontrol edin!

TIRNAK YÜZEYİNDEKİ YATAY VE DİKEY ÇİZGİLERİN NEDENİ

Tırnaklar, parmaklardaki canlı cilt hücreleri tarafından oluşturulur. Bu nedenle, egzama ve cilt kuruluğu gibi cilt sorunları tırnaklarda çizgilere yol açabilir. Aynı zamanda vücutta kalsiyum, protein, çinko veya A vitamini gibi vitamin ve minerallerin eksikliği de tırnak yüzeyinde dalgalanmaya neden olabilir. Tüm bunlarla birlikte tırnaktaki çizgi ve dalgalanmaların en büyük sebeplerinden biri yaşlılıktır. İlerleyen yaşla birlikte tırnaklarda çizgilerin oluşması tamamıyla doğal ve normal bir süreçtir.