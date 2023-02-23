Çatlak, solgunluk, çizik, sararma, çöküntü, kabarıklık hepsinin bir anlamı var.... Tırnaktaki çizgiler meğer bunun habercisiymiş! Hemen kontrol edin!
Tırnaklarınızdaki çizgiler sağlığınız hakkında bazı sorunların habercisi olabilir. Tırnaklarda dalgalanma yetersiz beslenme ve yaşlılık nedeniyle olabileceği gibi böbrek ve tiroid bezi gibi daha ciddi hastalıklarında işareti olabilir.
Tırnaktaki çökme veya çizikler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Tırnak yüzeyindeki yatay veya dikey çizgiler, günlük hayatta birçok kişinin sıklıkla karşılaştığı durumlardan birisidir. Tırnaklarda oluşan lekeler bazen önemsiz olabildiği gibi kimi zaman da birçok hastalığın habercisi olabilir. Altta yatan kesin sebebi öğrenmek ve gerekli tedaviyi almak için mutlaka doktora görünmek gerekir. İşte tırnağınızdai bozuklukların nedenleri...
TIRNAK YÜZEYİNDEKİ YATAY VE DİKEY ÇİZGİLERİN NEDENİ
Tırnaklar, parmaklardaki canlı cilt hücreleri tarafından oluşturulur. Bu nedenle, egzama ve cilt kuruluğu gibi cilt sorunları tırnaklarda çizgilere yol açabilir. Aynı zamanda vücutta kalsiyum, protein, çinko veya A vitamini gibi vitamin ve minerallerin eksikliği de tırnak yüzeyinde dalgalanmaya neden olabilir. Tüm bunlarla birlikte tırnaktaki çizgi ve dalgalanmaların en büyük sebeplerinden biri yaşlılıktır. İlerleyen yaşla birlikte tırnaklarda çizgilerin oluşması tamamıyla doğal ve normal bir süreçtir.
TIRNAKLARDAKİ DİKEY ÇİZGİLER NEDEN OLUR?
Tırnaklardaki dikey çizgilerin en büyük nedeni yaşlılık ve protein eksikliğidir. Protein, tırnak ve saç hücrelerinin inşaasında önemli bir yere sahip olduğundan eksikliği durumunda dikey çizgiler gibi şekil bozuklukları görülebilir. Tırnaklardaki dikey çizgilerin diğer nedenleri; yetersiz beslenme sonucu vitamin mineral eksiklikleri, aşırı aseton kullanımı ve nadiren tırnak yatağı tümörüdür.