Canan Karatay'ın 10 üzerinden 10 puan verdiği tarif! Yaz kış demeden tüketen zımba gibi oluyor! Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!
Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenme konusunda zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Karatay sağlıklı beslenmenin temelinde doğal, katkısız ve taze gıdaların tüketilmesinin önemine vurgu yapıyor. Bu doğrultuda ünlü profesörün sağlıklı bir formül için ev yapımı domates salçası önerisi kısa sürede dikkat çekti. Bilindiği gibi doğal ev yapımı domates salçası doğal ve katkısız beslenme anlayışının bir parçası olarak ön plana çıkıyor.
09.05.2023 13:01 - Son Güncelleme: 09.05.2023 13:19
Canan Karatay'ın 10 üzerinden 10 puan verdiği tarif! Yaz kış demeden tüketen zımba gibi oluyor. Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor. Canan Karatay'ın son önerisi kısa sürede çok konuşuldu. Prof. Dr. Canan Karatay'ın domates salçası tarifi oldukça basit ve doğal malzemeler içeriyor. Karatay'ın tarifinde domateslerin doğal suyunun kullanılması ve kristal kaya tuzu dışında başka bir katkı maddesi kullanılmaması son derece önemli oluyor.