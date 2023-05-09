Canan Karatay'ın 10 üzerinden 10 puan verdiği tarif! Yaz kış demeden tüketen zımba gibi oluyor. Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor. Canan Karatay'ın son önerisi kısa sürede çok konuşuldu. Prof. Dr. Canan Karatay'ın domates salçası tarifi oldukça basit ve doğal malzemeler içeriyor. Karatay'ın tarifinde domateslerin doğal suyunun kullanılması ve kristal kaya tuzu dışında başka bir katkı maddesi kullanılmaması son derece önemli oluyor.