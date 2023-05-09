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Haberler Trend Canan Karatay'ın 10 üzerinden 10 puan verdiği tarif! Yaz kış demeden tüketen zımba gibi oluyor! Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

Canan Karatay'ın 10 üzerinden 10 puan verdiği tarif! Yaz kış demeden tüketen zımba gibi oluyor! Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

Prof. Dr. Canan Karatay sağlıklı beslenme konusunda zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Karatay sağlıklı beslenmenin temelinde doğal, katkısız ve taze gıdaların tüketilmesinin önemine vurgu yapıyor. Bu doğrultuda ünlü profesörün sağlıklı bir formül için ev yapımı domates salçası önerisi kısa sürede dikkat çekti. Bilindiği gibi doğal ev yapımı domates salçası doğal ve katkısız beslenme anlayışının bir parçası olarak ön plana çıkıyor.

09.05.2023 13:01 - Son Güncelleme: 09.05.2023 13:19
Canan Karatay’ın 10 üzerinden 10 puan verdiği tarif! Yaz kış demeden tüketen zımba gibi oluyor! Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

Canan Karatay'ın 10 üzerinden 10 puan verdiği tarif! Yaz kış demeden tüketen zımba gibi oluyor. Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor. Canan Karatay'ın son önerisi kısa sürede çok konuşuldu. Prof. Dr. Canan Karatay'ın domates salçası tarifi oldukça basit ve doğal malzemeler içeriyor. Karatay'ın tarifinde domateslerin doğal suyunun kullanılması ve kristal kaya tuzu dışında başka bir katkı maddesi kullanılmaması son derece önemli oluyor.

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Canan Karatay’ın 10 üzerinden 10 puan verdiği tarif! Yaz kış demeden tüketen zımba gibi oluyor! Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

Domates içeriğinde yüksek miktarda C vitamini bulundurması nedeniyle oldukça faydalı bir sebzedir. Domates salçası da domatesin faydalarından yararlanmanın yanı sıra yemeklerimize lezzet ve aroma katmak için sıkça kullanılıyor.

Canan Karatay’ın 10 üzerinden 10 puan verdiği tarif! Yaz kış demeden tüketen zımba gibi oluyor! Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

Evde kolaylıkla hazırlanabilen bu salça yemeklere lezzet ve aroma katarken, domatesin faydalarından da yararlanmamızı sağlıyor.

Canan Karatay’ın 10 üzerinden 10 puan verdiği tarif! Yaz kış demeden tüketen zımba gibi oluyor! Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

FAYDASI SAYMAKLA BİTMİYOR

Doğal ev salçasının faydaları saymakla bitmiyor. Domates salçasının içeriğinde yüksek miktarda A, C ve E vitamini, potasyum, folik asit ve likopen adlı antioksidan bileşikler bulunuyor.

Canan Karatay’ın 10 üzerinden 10 puan verdiği tarif! Yaz kış demeden tüketen zımba gibi oluyor! Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor!

A vitamini göz sağlığı için oldukça önemlidir.

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