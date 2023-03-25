Canan Karatay'dan uzun yaşam için tarifi verdi! Baş köşenize koyun! Faydasını görünce sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!
Doğal gıdalardan zengin beslenmeyi savunan ve işlenmiş, rafine gıdaların tüketimine karşı çıkan Canan Karatay tavsiyeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Karatay, doğal yollarla yapılmış lahana turşusu ve turşu gibi fermente gıdaları tüketmenin probiyotik faydaları açısından önemini de vurguladı. Ünlü profesör ayrıca uzun yaşam için bu besini önerdi. Karatay bu besinin bütün Anadolu'da yaygın olduğunun altını çizdi.
25.03.2023 13:52 - Son Güncelleme: 25.03.2023 13:52
Canan Karatay'dan uzun yaşam için tarifi verdi! Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Meğer 95 yaşına kadar... Canan Karatay'ın uzun yaşamın sırrı hakkında verdiği son tavsiyelerle dikkatleri üzerine çekti. Karatay Anadolu'da sıklıkla tüketilen bir besini önererek "Bunu yiyen dinç olur, 95 yaşına kadar yaşar" dedi.
TAVSİYESİ GÜNDEM OLDU
Prof. Dr. Canan Karatay'ın, uzun yaşamın sırrı hakkında verdiği tavsiye gündem oldu.