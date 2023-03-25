RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Canan Karatay'dan uzun yaşam için tarifi verdi! Baş köşenize koyun! Faydasını görünce sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!

Canan Karatay'dan uzun yaşam için tarifi verdi! Baş köşenize koyun! Faydasını görünce sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!

Doğal gıdalardan zengin beslenmeyi savunan ve işlenmiş, rafine gıdaların tüketimine karşı çıkan Canan Karatay tavsiyeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Karatay, doğal yollarla yapılmış lahana turşusu ve turşu gibi fermente gıdaları tüketmenin probiyotik faydaları açısından önemini de vurguladı. Ünlü profesör ayrıca uzun yaşam için bu besini önerdi. Karatay bu besinin bütün Anadolu'da yaygın olduğunun altını çizdi.

25.03.2023 13:52 - Son Güncelleme: 25.03.2023 13:52
Canan Karatay’dan uzun yaşam için tarifi verdi! Baş köşenize koyun! Faydasını görünce sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!

Canan Karatay'dan uzun yaşam için tarifi verdi! Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Meğer 95 yaşına kadar... Canan Karatay'ın uzun yaşamın sırrı hakkında verdiği son tavsiyelerle dikkatleri üzerine çekti. Karatay Anadolu'da sıklıkla tüketilen bir besini önererek "Bunu yiyen dinç olur, 95 yaşına kadar yaşar" dedi.

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Canan Karatay’dan uzun yaşam için tarifi verdi! Baş köşenize koyun! Faydasını görünce sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!

TAVSİYESİ GÜNDEM OLDU

Prof. Dr. Canan Karatay'ın, uzun yaşamın sırrı hakkında verdiği tavsiye gündem oldu.

Canan Karatay’dan uzun yaşam için tarifi verdi! Baş köşenize koyun! Faydasını görünce sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!

Karatay, "Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. 95 yaşına kadar yaşarsınız" dedi.

Canan Karatay’dan uzun yaşam için tarifi verdi! Baş köşenize koyun! Faydasını görünce sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!

Karatay açıklamasına"Yumurta sarısı ile beraber bol köy yağı ile beraber yenecek.

Canan Karatay’dan uzun yaşam için tarifi verdi! Baş köşenize koyun! Faydasını görünce sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!

Kavurmada kuyruk yağı ile beraber yenecek. Bu Anadolu´da adettir, kuyruk yağını eritip içerler ve de 90-95 yaşına kadar yaşarlar.

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