Canan Karatay’dan uzun yaşam için tarifi verdi! Baş köşenize koyun! Faydasını görünce sofranızdan eksik etmeyeceksiniz!

Canan Karatay'dan uzun yaşam için tarifi verdi! Sofranızdan sakın eksik etmeyin! Meğer 95 yaşına kadar... Canan Karatay'ın uzun yaşamın sırrı hakkında verdiği son tavsiyelerle dikkatleri üzerine çekti. Karatay Anadolu'da sıklıkla tüketilen bir besini önererek "Bunu yiyen dinç olur, 95 yaşına kadar yaşar" dedi.