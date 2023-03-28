RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı! Çorba, sebze, yumurta, peynir, yoğurt... Oruçluyken sakın evinize sokmayın!

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı! Çorba, sebze, yumurta, peynir, yoğurt... Oruçluyken sakın evinize sokmayın!

Ramazan ayında iftar ve sahurda ne yemeli, ne yememeli Canan Karatay açıkladı.

28.03.2023 09:06 - Son Güncelleme: 28.03.2023 09:06
Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı! Çorba, sebze, yumurta, peynir, yoğurt... Oruçluyken sakın evinize sokmayın!

Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayı tavsiyeleri vermeye devam ediyor. İftar ve sahurda yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatan Karatay önemli bir konuya dikkat çekti ve uyardı! Ramazan ayında bu besinlerden uzak durun! 1 ay süren oruç ayında çorba, sebze, yumurta, peynir, yoğurt ve et gibi besinler sıklıkla tüketiliyor. Peki hangileri yararlı, hangileri zararlı? İşte Canan Karatay'ın o uyarıları...

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Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı! Çorba, sebze, yumurta, peynir, yoğurt... Oruçluyken sakın evinize sokmayın!

Karatay Ramazan ayında oruç tutan kişilere uyarılarda bulundu. Su içmenin önemine dikkat çeken Karatay sahurun da mutlaka yapılmasını söyledi.

Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı! Çorba, sebze, yumurta, peynir, yoğurt... Oruçluyken sakın evinize sokmayın!

Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken besinlere dikkat çeken Canan Karatay, protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Karatay protein olarak da yumurta, peynir ve yoğurdu önerdi.

Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı! Çorba, sebze, yumurta, peynir, yoğurt... Oruçluyken sakın evinize sokmayın!

Orucun mutlaka 1 bardak su ile açılması gerektiğini belirten Canan Karatay şunları söyledi:

"Uykudan uyandığımız zaman ılık bir bardak su içmemiz gerektiği gibi orucumuzu da ılık suyla açmalıyız.

Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı! Çorba, sebze, yumurta, peynir, yoğurt... Oruçluyken sakın evinize sokmayın!

Çorba da sulu olduğu için rahatlıkla içilebilir. Ancak hazır çorbadan uzak durulmalı. Evde pişirilmiş tarhana, mercimek, ezogelin, yoğurt çorbası, her türlü sebze çorbası veya yuvalama gibi çorbalar olabilir.

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