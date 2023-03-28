Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı! Çorba, sebze, yumurta, peynir, yoğurt... Oruçluyken sakın evinize sokmayın!

Prof. Dr. Canan Karatay Ramazan ayı tavsiyeleri vermeye devam ediyor. İftar ve sahurda yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatan Karatay önemli bir konuya dikkat çekti ve uyardı! Ramazan ayında bu besinlerden uzak durun! 1 ay süren oruç ayında çorba, sebze, yumurta, peynir, yoğurt ve et gibi besinler sıklıkla tüketiliyor. Peki hangileri yararlı, hangileri zararlı? İşte Canan Karatay'ın o uyarıları...