Canan Karatay vücudun en büyük düşmanını açıkladı! Yanına bile yaklaşmayın! Morfinden daha beter... Verdiği besin ve diyet tavsiyeleriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay son açıklamasıyla dikkat çekti. Ünlü profesör bal, pekmez ve ekmekten uzak durulması gerektiğini vurguladı. Ekmeğin içerisinde kabarmasını sağlayan gramürün çok zararlı olduğunu ifade eden Karatay tehlikenin bununla da kalmadığını ifade etti.