Canan Karatay vücudun en büyük düşmanını açıkladı! Yanına bile yaklaşmayın! Morfinden daha beter...
Beslenme ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları üzerine pek çok öneride bulunan Canan Karatay son uyarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Bilindiği üzere ünlü profesör ekmeğin diyetten çıkarılmasını veya azaltılmasını içeren düşük karbonhidratlı, sağlıklı bir diyeti teşvik etmesiyle tanınıyor. Karatay son olarak ekmekte kabarmayı sağlayan glamür maddesinin bağımlılık yaptığını söyledi ve "Ekmekteki lektid maddesi beyindeki morfin reseptörlerini harekete geçiriyor." diyerek sözlerini noktaladı.
Canan Karatay vücudun en büyük düşmanını açıkladı! Yanına bile yaklaşmayın! Morfinden daha beter... Verdiği besin ve diyet tavsiyeleriyle sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay son açıklamasıyla dikkat çekti. Ünlü profesör bal, pekmez ve ekmekten uzak durulması gerektiğini vurguladı. Ekmeğin içerisinde kabarmasını sağlayan gramürün çok zararlı olduğunu ifade eden Karatay tehlikenin bununla da kalmadığını ifade etti.
"ALIŞKANLIK YAPAR"
Canan Karatay sözlerine,"Ekmek morfin gibidir, alışkanlık yapar. Şekere dönüşür, şeker hastası yapar. Yağa dönüşür, karaciğeri yağlandırır. Asla yememek lazım. Çok zararlı." şeklinde başladı.
"MORFİN GİBİ BAĞIMLILIK YAPIYOR"
Ekmeğin beyinde morfin etkisi yarattığına değinen Karatay, "Ekmeğin içerisinde kabarmasını sağlayan gramür var. Bu katkı maddesi kişiye kısa süreli bir mutluluk veriyor. Adeta morfin gibi bağımlılık yapıyor" açıklamasını yaptı.
Prof. Canan Karatay, Türk insanının vazgeçilmezi olan ekmeğin zararlarına dikkat çekti. "Morfinman gibi ekmek bağımlısısınız" dedi.