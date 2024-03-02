Canan Karatay vücudun baş düşmanını açıkladı! Yanına bile yaklaşmayın! Morfinden bile beter...

Sağlıklı beslenme ve diyet konusunda sık sık önerilerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarıyla yine gündemde. Bilhassa düşük karbonhidratlı diyetleri ve ekmeğin diyetten çıkarılmasını savunan ünlü profesör, bu kez ekmekte bulunan bazı maddelerin bağımlılık yaptığına dikkat çekiyor. Karatay, ekmek tüketiminin azaltılması gerektiğini vurgulayarak sağlıklı beslenmenin önemine işaret ediyor.
Sağlıklı beslenme ve diyet konusunda sık sık önerilerde bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarıyla yine gündemde. Bilhassa düşük karbonhidratlı diyetleri ve ekmeğin diyetten çıkarılmasını savunan ünlü profesör, bu kez ekmekte bulunan bazı maddelerin bağımlılık yaptığına dikkat çekiyor. Karatay, ekmek tüketiminin azaltılması gerektiğini vurgulayarak, sağlıklı beslenmenin önemine işaret ediyor.
Prof. Dr. Canan Karatay'a göre, ekmek, içerisindeki bazı maddeler nedeniyle sağlığımız için büyük tehditler barındırıyor.
"Ekmek morfin gibidir, alışkanlık yapar" diyen Karatay, ekmek tüketiminin çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.