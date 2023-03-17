Canan Karatay ısrarla önerdi! Bir bardak içen zıpkın gibi oluyor! Mucizeyi görünce demlik demlik içeceksiniz!
Kış aylarında olduğumuz şu günlerde özellikle grip ve nezle gibi hastalıklar etkisini gösteriyor. Havaların günden güne soğumasıyla birlikte hastalıkların sayısı artıyor. Ancak doktor tavsiyeleri uygulandığında bu tür hastalıklar kolay bir şekilde iyileşiyor. Verdiği sağlıklı beslenme tavsiyeleriyle sık sık gündeme gelen Canan Karatay size çok iyi gelecek bir çay tarifi verdi. Karatay mikrop öldürücü olarak bilinen sumak çayını kesinlikle tavsiye ettiğini söyledi.
17.03.2023 11:25 - Son Güncelleme: 17.03.2023 11:25
Canan Karatay ısrarla önerdi. Bir bardak içen zıpkın gibi oluyor. Mucizeyi görünce demlik demlik içeceksiniz. Soğuk havaların her geçen gün artmasıyla birlikte uzmanlar tarafından verilen tavsiyeler dikkat çekiyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren bu tavsiyeler elbette altın değerinde oluyor. Özellikle son günlerde grip ve nezle olanlar için Canan Karatay en bomba tarifini açıkladı. Bu çayın ismini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız.
CANAN KARATAY ISRAR ÖNERDİ
İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği sumak tohumu çayını Canan Karatay boğaz ağrısı yaşayanlar için tavsiye etti.
Canan Karatay taze olmasını belirttiği sumak tohumundan bir yemek kaşığı kadar bir su bardağıyla beraber cezveye koyulup kaynatılmasını tavsiye ediyor.