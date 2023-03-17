Canan Karatay ısrarla önerdi. Bir bardak içen zıpkın gibi oluyor. Mucizeyi görünce demlik demlik içeceksiniz. Soğuk havaların her geçen gün artmasıyla birlikte uzmanlar tarafından verilen tavsiyeler dikkat çekiyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendiren bu tavsiyeler elbette altın değerinde oluyor. Özellikle son günlerde grip ve nezle olanlar için Canan Karatay en bomba tarifini açıkladı. Bu çayın ismini duyduğunuzda çok şaşıracaksınız.