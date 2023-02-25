Canan Karatay büyük sırrı ifşa etti! Limon ve aspirininiz olsun yeter! Eczaneye gitmenize gerek kalmayacak..

Prof. Dr. Canan Karatay'ın limonlu su gerçeğine dair sözleri de çok şaşırtacak. Büyük sır ortaya çıktı.Cildinizdeki problemlerin yanı sıra iç hastalıklarının da mucizevi çözümü limondan geçiyor. İlerleyen yaş ile birlikte ciltte çeşitli deformasyonların yanı sıra kırışıklıklar da meydana geliyor. Hazırlayacağınız bu doğal kür ise düzenli uygulandığında sizi 10 yaş daha genç göstermeye yardımcı olacak. İşte limon ve aspirinin faydaları...