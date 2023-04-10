Canan Karatay 10 puan verdiği tarifi paylaştı! Etkisi inanılmaz... Günde 1 kaşık tüketen çelik gibi oluyor!

Canan Karatay 10 puan verdiği müthiş tarifini paylaştı. Etkisi inanılmaz... Günde 1 kaşık tüketen çelik gibi oluyor. Canan Karatay Ramazan ayında en etkili besin olarak gördüğü andız pekmezinin tüketilmesini tavsiye etti. Andız pekmezi, vücut direncini artıran en eski ilaçlardan birisi olarak birçok fayda sunmasıyla biliniyor.