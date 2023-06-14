Can sıkan uyarı! Tarih verildi, yola çıktı geliyor eli kulağında! Doğrudan Türkiye'ye doğru ilerlemeye başladı
El Nino hava olaylarının Türkiye'yi doğrudan etkilemeye başladığı bir dönemde, meteorolojik kaynaklardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama ise Türkiye'ye doğru yola çıkan bulutlar hakkında oldu.
14.06.2023 14:55 - Son Güncelleme: 14.06.2023 15:00
Perşembe gününden itibaren ise bulutlu günlerin yeniden başlayacağı ve yerel olarak Ege ve iç kesimlerde sağanak yağmurların beklendiği açıklandı. Özellikle Ege bölgesinde çamur şeklinde yağışlar da görüleceği belirtildi.
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El Niño'nun etkilerinin Türkiye üzerinde hissedilmeye başladığı bu dönemde, meteoroloji yetkilileri düzenli olarak hava durumu ve hava olaylarıyla ilgili güncel bilgileri paylaşıyor. Vatandaşlar, bu açıklamaları takip ederek günlük aktivitelerini ve planlarını buna göre şekillendirme yoluna gidiyor.