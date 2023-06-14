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Can sıkan uyarı! Tarih verildi, yola çıktı geliyor eli kulağında! Doğrudan Türkiye'ye doğru ilerlemeye başladı

El Nino hava olaylarının Türkiye'yi doğrudan etkilemeye başladığı bir dönemde, meteorolojik kaynaklardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son açıklama ise Türkiye'ye doğru yola çıkan bulutlar hakkında oldu.

takvim.com.tr
14.06.2023 14:55 - Son Güncelleme: 14.06.2023 15:00
Can sıkan uyarı! Tarih verildi, yola çıktı geliyor eli kulağında! Doğrudan Türkiye’ye doğru ilerlemeye başladı

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda, ülkemizin üzerini kaplayan bulutların bugün dağıldığı ve güneşin kendini gösterdiği belirtildi. Ancak şu anda batı ve güneyden gelen bulutların yolculuğa çıktığı ifade edildi.

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Can sıkan uyarı! Tarih verildi, yola çıktı geliyor eli kulağında! Doğrudan Türkiye’ye doğru ilerlemeye başladı

Perşembe gününden itibaren ise bulutlu günlerin yeniden başlayacağı ve yerel olarak Ege ve iç kesimlerde sağanak yağmurların beklendiği açıklandı. Özellikle Ege bölgesinde çamur şeklinde yağışlar da görüleceği belirtildi.

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Can sıkan uyarı! Tarih verildi, yola çıktı geliyor eli kulağında! Doğrudan Türkiye’ye doğru ilerlemeye başladı

El Niño'nun etkilerinin Türkiye üzerinde hissedilmeye başladığı bu dönemde, meteoroloji yetkilileri düzenli olarak hava durumu ve hava olaylarıyla ilgili güncel bilgileri paylaşıyor. Vatandaşlar, bu açıklamaları takip ederek günlük aktivitelerini ve planlarını buna göre şekillendirme yoluna gidiyor.

Can sıkan uyarı! Tarih verildi, yola çıktı geliyor eli kulağında! Doğrudan Türkiye’ye doğru ilerlemeye başladı

Meteoroloji yetkilileri, El Niño'nun etkilerinin devam edeceğini ve bu dönemde hava olaylarının daha da dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Can sıkan uyarı! Tarih verildi, yola çıktı geliyor eli kulağında! Doğrudan Türkiye’ye doğru ilerlemeye başladı

Halkın, olası yağışlar, rüzgarlar ve diğer hava koşullarıyla ilgili güncel bilgilere dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önem taşır.

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