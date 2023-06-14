Can sıkan uyarı! Tarih verildi, yola çıktı geliyor eli kulağında! Doğrudan Türkiye’ye doğru ilerlemeye başladı

El Niño'nun etkilerinin Türkiye üzerinde hissedilmeye başladığı bu dönemde, meteoroloji yetkilileri düzenli olarak hava durumu ve hava olaylarıyla ilgili güncel bilgileri paylaşıyor. Vatandaşlar, bu açıklamaları takip ederek günlük aktivitelerini ve planlarını buna göre şekillendirme yoluna gidiyor.