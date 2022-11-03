Çamaşır suyu lekeli kıyafetinizi atmayın! İşte giysinizi yeni gibi yapacak mucize formül!

RENKLİ KIYAFETTEKİ ÇAMAŞIR SUYU LEKESİ

Top pamuğunuza biraz alkol sürün. Hasarlı bölgeyi tutun ve alkole batırılmış top ile lekeyi ve çevresini ovalayın. Giysinin orijinal rengi ağartılmış alana yayılacaktır. Renk alana yayılana kadar sürmeye devam edin. Soğuk suda iyice durulayın. Büyük bir çamaşır suyu lekesi varsa, tüm giysiyi tamamen renklerden arındırabilirsiniz. Kumaşı tamamen çamaşır suyuna batırırsanız, tüm renklerden kurtulursunuz. Ancak çamaşır suyu durulamadan sonra bile etkisini sürdürür ve sonunda kumaşın çürümesine neden olur. Bu nedenle, hidrojen peroksit gibi ağartıcıyı nötralize edecek bir şey kullanmak gereklidir.