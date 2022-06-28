BÜTÜN ET MUNDAR OLABİLİR! Kurban eti saklarken buna dikkat edin! Kurban eti nasıl saklanır, dinlendirilir?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi kurban eti nasıl saklanır sorusuna cevap aramaya başladı. Özellikle uzmanlar da dikkat edilmesi gereken konularda uyarılarda bulunuyor. Kurban eti dinlendirme ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.