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Bütçe ayrıldı! 60 ay vade ve 12 ay anapara ödemesiz 750 bin TL veriliyor! Para anında hesaba geçiyor

Türkiye'nin köklü kamu bankası Halkbank, 60 ay vade ve 12 ay anapara ödemesiz girişimci desteğini açıkladı. Tekno Girişimci Kredisi ile 500.000 TL, Teknokent Destek Paketi kapsamında 750.000 TL'ye kadar kredi desteği verilmesi hedefleniyor. Fikirlerini hayata geçirmek isteyenler için kamu bankasından fırsat!

takvim.com.tr
21.06.2022 12:44 - Son Güncelleme: 21.06.2022 12:44
Bütçe ayrıldı! 60 ay vade ve 12 ay anapara ödemesiz 750 bin TL veriliyor! Para anında hesaba geçiyor

Üretimin desteklenmesine yönelik devlet destekleri bir yandan devam ederken, diğer yandan devlet bankalarından da girişimcilere özel krediler duyurulmaya devam ediyor. Tekno Girişimci Kredisi kapsamında ilgili kriterleri sağlayan tüm girişimcilerin 500 bin TL'ye kadar kredi kullanması sağlanacak. Öte yandan Teknokent Destek Paketi kapsamında da 750 bin liraya kadar 12 ay geri ödemesiz ve 60 ay vadeli olarak destek verilecek.

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Bütçe ayrıldı! 60 ay vade ve 12 ay anapara ödemesiz 750 bin TL veriliyor! Para anında hesaba geçiyor

Halkbank Girişimci Kredisi Şartları Neler?

Halkbank'ın Tekno Girişimci Kredisi ile destek kullanmak isteyenlerin belirli şartları sağlamaları gerekmektedir. Tekno Girişimci Kredisi kapsamında şu üç temel kriterden en az birine uymak yeterli olacak:

  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknokent/Teknopark vb.) faaliyet göstermek.
  • Bilişim ve yazılım alanında faaliyet göstermek.
  • TÜBİTAK, KOSGEB veya Bakanlıklar gibi kamu kurum ve kuruluşlarından teknoloji odaklı destek programlarından yararlanmaya hak kazanmış olmak.

Bütçe ayrıldı! 60 ay vade ve 12 ay anapara ödemesiz 750 bin TL veriliyor! Para anında hesaba geçiyor

Teknokent Destek Paketi kapsamında ise Halkbank tarafından protokol gerçekleştirilen Teknokent/Teknoparklarda ticari faaliyetlerde bulunan veya herhangi bir faaliyet ya da kendisine ait bir ş yeri olmayıp, kendi işini kurmak isteyenler girişimci firmalar yararlanabilmektedir.

Bütçe ayrıldı! 60 ay vade ve 12 ay anapara ödemesiz 750 bin TL veriliyor! Para anında hesaba geçiyor

12 Ay Anapara Ödemesiz Kredi Verilecek!

Tekno Girişimci Kredisi kapsamında kredi limiti 500 bin TL olarak belirlenmiştir. Aylık eşit taksitli işletme kredisi şeklinde verilecek kredi, 12 ay anapara ödemesiz dönem olmak üzere azami 60 ay vade il kullanılabilmektedir.

Bütçe ayrıldı! 60 ay vade ve 12 ay anapara ödemesiz 750 bin TL veriliyor! Para anında hesaba geçiyor

Teknokent Destek Paketi ise 750 bin TL kredi üst limiti ile yine 12 ay anapara ödemesiz ve 60 ay vade seçenekleri ile kullandırılmaktadır.

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