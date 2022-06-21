Bütçe ayrıldı! 60 ay vade ve 12 ay anapara ödemesiz 750 bin TL veriliyor! Para anında hesaba geçiyor

Üretimin desteklenmesine yönelik devlet destekleri bir yandan devam ederken, diğer yandan devlet bankalarından da girişimcilere özel krediler duyurulmaya devam ediyor. Tekno Girişimci Kredisi kapsamında ilgili kriterleri sağlayan tüm girişimcilerin 500 bin TL'ye kadar kredi kullanması sağlanacak. Öte yandan Teknokent Destek Paketi kapsamında da 750 bin liraya kadar 12 ay geri ödemesiz ve 60 ay vadeli olarak destek verilecek.