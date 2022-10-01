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Haberler Trend Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin! Daha iyi bir temizleyici yok! Leke, kir, pas,kireç...Çıkmaz dediğiniz ne varsa çare onda!

Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin! Daha iyi bir temizleyici yok! Leke, kir, pas,kireç...Çıkmaz dediğiniz ne varsa çare onda!

Bulaşık makinesi tabletinin kullanım alanlarını duyunca şok olacaksınız! Sadece bulaşıkları temizlemekle kalmıyor 4 bir alanda işe yarıyor! Lekeli tişörtlerden yağlı fritöze geride leke ve kir bırakmayan bulaşık makinesi tabletinin bu özelliğini deneyenler gözlerine inanamıyor. Leke, kir, pas, kireç demeden işe yarayan bu tableti nasıl kullanacağınızı sizler için derledik. İşte bulaşık makinesi tabletinin makine dışındaki en iyi kullanım alanları...

takvim.com.tr
01.10.2022 18:33 - Son Güncelleme: 01.10.2022 18:33
Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin! Daha iyi bir temizleyici yok! Leke, kir, pas,kireç...Çıkmaz dediğiniz ne varsa çare onda!

Makine tabletinin bu kullanım alanlarını duyunca şoke olacaksınız. Her türlü lekeye çare olan makine tabletinin kullanımlar

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Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin! Daha iyi bir temizleyici yok! Leke, kir, pas,kireç...Çıkmaz dediğiniz ne varsa çare onda!

TİŞÖRT LEKELERİNE EN İYİ ÇÖZÜM

Kıyafetlerinizdeki en inatçı lekelerden şikayetçiyseniz çözümü oldukça kolay.

Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin! Daha iyi bir temizleyici yok! Leke, kir, pas,kireç...Çıkmaz dediğiniz ne varsa çare onda!

Çamaşır makinenize bir adet tablet atarak kolaylıkla bu lekelerden kurtulabilirsiniz.

Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin! Daha iyi bir temizleyici yok! Leke, kir, pas,kireç...Çıkmaz dediğiniz ne varsa çare onda!

FRİTÖZÜN TEK ÇARESİ

Yağlı fritözünü sürekli ovmaktan bıktıysanız bu noktada makine tableti yardımınıza koşuyor. Suyun içine tabletinizi koyun ve 10 dakika kadar kaynatın.

Bulaşık makinesi tabletiyle bu da mı yapılır demeyin! Daha iyi bir temizleyici yok! Leke, kir, pas,kireç...Çıkmaz dediğiniz ne varsa çare onda!

Fritözünüzü bu suyla kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

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