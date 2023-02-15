Bugünden itibaren geçerli! Miraç Kandili geliyor BİM yeni aktüel ürünleri satışa çıktı! Kandil yağı, buhurdanlık - esans ve mum seti...

BİM 14 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta BİM'de 80'li Bulaşık Makinası Tableti 219 TL, 4 litre Sıvı Çamaşır Deterjanı 109 TL, 5 litre Ultra Çamaşır Suyu 79 TL, Wc Blok 32, 50, Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı 22 TL, Ahşap Temizleyici 17,50, Hijyenik Ped Gece Paketi 59,50, Buhurdanlık - Esans ve Mum Seti 75 TL, Miracle Serum Saç Bakım Kremi 59 TL, Kakaolu Fındık Kreması 49, 50'ye düştü. İndirimleri kaçırmak istemeyenler hemen BİM kataloğuna baksın! İşte 14 Şubat'tan itibaren geçerli indirimli ürünlerin tamamı...