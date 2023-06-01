Bugün ve yarın teyakkuza geçildi! O illerde alarm verildi! İzmir, İstanbul, Eskişehir, Isparta, Ankara ve bu illerde yaşayanlar...

MGM'nin verilerine göre, Türkiye'nin 13 ilinde sarı kodlu uyarı yapıldı. İç Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Balıkesir, Bilecik ve Bolu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.