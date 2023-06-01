Bugün ve yarın teyakkuza geçildi! O illerde alarm verildi! İzmir, İstanbul, Eskişehir, Isparta, Ankara ve bu illerde yaşayanlar...
Bugün, 1 Haziran Perşembe günü itibariyle Türkiye'nin 81 ilinde yaz mevsiminin gelmesi beklenirken, beklenmedik bir şekilde kış havaları geri döndü. Bu durum, beraberinde sel, su baskını, toz taşınımı ve kuvvetli fırtına gibi hava olaylarını getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarılarla, halkın bu olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
MGM'nin verilerine göre, Türkiye'nin 13 ilinde sarı kodlu uyarı yapıldı. İç Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği bildirildi. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Balıkesir, Bilecik ve Bolu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Özellikle İç Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Çorum çevrelerinde yoğun yağışlar beklendiğinden dolayı sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Bu hava koşulları, vatandaşların güvenliğini tehlikeye atabileceğinden, alınması gereken tedbirlerin göz ardı edilmemesi önem taşımaktadır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyi yer yer çok bulutlu, Bilecik ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 24°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 25°C
Parçalı ve az bulutlu