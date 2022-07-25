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Bugün PTT’den paranızı alabilirsiniz! Aile Bakanlığı ödemelere başladı: Ailelere 216 TL para veriliyor

Vatandaşların her ihtiyaç duyduğu anda yanında olan devlet kurumları, beklenilen ödemeleri de yapmaya başladı. Bu bağlamda gereksinim sahiplerinin elektrik ve doğalgaz faturalarını üstlenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, alakalı hizmetlerinin ayrıntılarını paylaşmaya devam ediyor. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan sosyal yardım modellerine dair haberin detayları

takvim.com.tr
25.07.2022 10:47 - Son Güncelleme: 25.07.2022 10:47
Bugün PTT’den paranızı alabilirsiniz! Aile Bakanlığı ödemelere başladı: Ailelere 216 TL para veriliyor

İhtiyaç sahiplerinin topluma kazandırmaları hedefi ile detaylı sosyal yardım modelleri ilerleten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni dönemde elektrik faturalarından sonra doğalgaz faturalarını da üstlendiğini bildirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bugün PTT’den paranızı alabilirsiniz! Aile Bakanlığı ödemelere başladı: Ailelere 216 TL para veriliyor
Elektrik Faturalarını Devlet Ödüyor!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan sosyal yardım modellerinden biri olan elektrik faturası desteği, bir süredir gereksinim sahiplerine ulaştırılan destek hizmetidir.
Bugün PTT’den paranızı alabilirsiniz! Aile Bakanlığı ödemelere başladı: Ailelere 216 TL para veriliyor

Bu yılda gereksinim sahiplerinin başvurularına açık olan bu yardım modelinin tutarları, tüketilen aylık elektriğe göre belirlenmektedir. Bakanlık yardım miktarlarını şu şekilde belirlemiştir:

· 75 kWh: 103 TL

· 100 kWh: 137,33 TL

· 125 kWh: 171,67 TL

· 150 kWh: 206 TL

Bugün PTT’den paranızı alabilirsiniz! Aile Bakanlığı ödemelere başladı: Ailelere 216 TL para veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan tasarlanmış olan doğalgaz faturası desteğinin en düşük tutarı 450 TL, en yüksek tutarı ise bin 150 TL olarak belirlendi.

Bugün PTT’den paranızı alabilirsiniz! Aile Bakanlığı ödemelere başladı: Ailelere 216 TL para veriliyor

Bakanlık, kime ne kadar destek verileceğine başvurunun yapıldığı bölümde gözlenen iklim koşullarına göre karar verileceğini bildirdi.

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