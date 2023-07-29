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Bu tuzağa düşmeyin! WhatsApp'ta yabancı numara oyunu... Böyle dolandırıyorlar!

Dolandırıcıların WhatsApp oyunu pes dedirtti! Son günlerde dünyanın pek çok yerinden farklı alan kodlarıyla WhatsApp üzerinden yapılan aramalar dolandırıcıların yeni yöntemi oldu. Vatandaşlar yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarılırken tuzağa düşmemek için yapılması gerekenler anlatıldı...

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2023, 12:44 Güncelleme 29 Temmuz 2023, 12:44
Bu tuzağa düşmeyin! WhatsApp’ta yabancı numara oyunu... Böyle dolandırıyorlar! 1

Son günlerde dünyanın pek çok yerinden farklı alan kodlarıyla WhatsApp üzerinden yapılan aramaların dolandırıcıların yeni yöntemi olduğu ortaya çıktı.

Bu tuzağa düşmeyin! WhatsApp’ta yabancı numara oyunu... Böyle dolandırıyorlar! 2

Türkiye'de yaygınlaşan ve birçok kişinin telefonuna gelen bu aramalara cevap verildiği takdirde neler olacağını anlatan Bilişim Uzmanı Alev Akkoyunlu, "İletişim devam ettiğinde, karşıdaki kişinin iş olanakları gibi cazip fikir ve tekliflerle geldiğini görüyoruz. Bu kapsamda yaptığınız bir iş karşılığında kazanç sağlayacağınız vaadi ile kredi kartı bilgileriniz isteniyor. Kartınızın aktif olup olmadığını kontrol etmek amacıyla işlem yaptığınız durumlar için üç beş dolar para kartınıza gönderiliyor. Ardından, kartınızla yüklü miktarda alışveriş yapıp sizi dolandırabiliyorlar" dedi.

Bu tuzağa düşmeyin! WhatsApp’ta yabancı numara oyunu... Böyle dolandırıyorlar! 3

Son birkaç haftadır çoğunlukla Senegal, Nijerya, Filipinler gibi ülkelerden olmak üzere Türkiye'deki birçok kişiye WhatsApp üzerinden arama ve mesaj gelmeye başladı. Bilişim uzmanı Alev Akkoyunlu, aramaların sebepleri, son zamanlarda sıklaşma nedenleri, ne amaca hizmet ettiği gibi merak edilen konuları anlattı.

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