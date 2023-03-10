Bu tarihi görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı! Şimdiden gardınızı alın! Altın fiyatlarının yükseleceği net tarih belli oldu! İşte 14-18-22 ayar gram altın fiyatları...
FED'in açıklamalarından sonra ons altın 1850 dolara kadar yükselmişken, şahin tonundaki açıklamalarının ardından 1814 dolara kadar geriledi. Fakat, son zamanlarda uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar, altının tekrar yükselişe geçeceğini gösteriyor. Haziran ayı ile beraber agresif çıkışların yaşanma ihtimalinin güçlü olduğuna vurgu yapıldı. Altın ücretlerinin düşük olduğu zamanlarda bulunduğumuzu ve fırsatın değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Yatırımcılar için büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekildi.
Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşler, yatırımcıların dikkatini çekti. Fakat, altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmadığı ve yükselişe geçeceği kesin tarih açıklandı. Bu nedenle, yatırımcılar için altın fiyatları önemli fırsatlar sunuyor.
Analistler, piyasaların manipüle edilmeye devam ettiğini belirtirken, altın ve gümüş fiyatlarının dip arayışında olduğunu söyledi. Özellikle mayıs sonrası, yani haziran aylarında agresif yükselişlerin yaşanma ihtimali çok kuvvetli. Bu nedenle, altın fiyatlarındaki düşüşleri fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar için bu hafta önemli bir fırsat haftası olabilir.
Son dakika altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ons altın bugün 1814 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatı 1133 lira, çeyrek altın fiyatı 1852 lira, yarım altın fiyatı 3705 lira, tam altın fiyatı 7382 lira, Ata altın fiyatı 7571 lira, Atabeşli altın fiyatı 37,732 lira seviyesinden satılıyor.
Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor. Bu nedenle, yatırımcıların altın fiyatlarındaki düşüşleri fırsata çevirerek kazanç sağlaması mümkündür.