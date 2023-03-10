Bu tarihi görenlerin gözleri fal taşı gibi açıldı! Şimdiden gardınızı alın! Altın fiyatlarının yükseleceği net tarih belli oldu! İşte 14-18-22 ayar gram altın fiyatları...

Analistler, piyasaların manipüle edilmeye devam ettiğini belirtirken, altın ve gümüş fiyatlarının dip arayışında olduğunu söyledi. Özellikle mayıs sonrası, yani haziran aylarında agresif yükselişlerin yaşanma ihtimali çok kuvvetli. Bu nedenle, altın fiyatlarındaki düşüşleri fırsata çevirmek isteyen yatırımcılar için bu hafta önemli bir fırsat haftası olabilir.