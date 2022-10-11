Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde! 15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen kuaförünüze koşun ve bunu gösterin...

HER SAÇA UYGUN PERÇEM MODELİ

Hangi saç kesimine sahip olursanız olun yüzünüzü çerçeveleyen doğru bir perçem tercih etmeniz hayat kurtarıcı bir kesim olacaktır.Hem yüze istediğiniz efekti vermenizi sağlar hem de yüz hatlarını ön planda tutar. Doğru bir kesimle tercih ettiğiniz perçem modeli bir kaç yıl geriye dönmenizi sağlayabilir.