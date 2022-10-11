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Haberler Trend Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde! 15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen kuaförünüze koşun ve bunu gösterin...

Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde! 15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen kuaförünüze koşun ve bunu gösterin...

Daha genç gözükmek isteyen milyonlarca kadın botoks ve makyaj dahil birçok yöntem deniyor. Peki size saçlarınızı kestirerek daha genç gözükebileceğinizi söylesek. Kaç yaşında olursanız olun bu saçı kestirdiğinizde genç gözükmemeniz imkansız.Kuaförünüze göstereceğiniz gençlik aşısı niteliğindeki saç kesimi modellerini sizler için derledik. ..

takvim.com.tr
11.10.2022 15:12 - Son Güncelleme: 11.10.2022 15:33
Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde! 15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen kuaförünüze koşun ve bunu gösterin...

Sizler için hazırladığımız saç kesim modelleri ile 15 yıl daha genç gözükeceksiniz! Sizin için derlediğimiz saç modellerini inceleyin ve hemen kuaförünüze koşun! İşte gençlik aşısı niteliğindeki saç modeli...

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Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde! 15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen kuaförünüze koşun ve bunu gösterin...

OMUZ HİZASI

Yer çekiminin cildimize uyguladığı etkiye yenik düşen yüz hatlarımız için omuz hizasında yapılan kesim yüzümüze canlılık ve ferahlık katacaktır.

Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde! 15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen kuaförünüze koşun ve bunu gösterin...

Yaşlanma etkilerine karşı kısa saç modelleri her zaman biz kadınların en güçlü müttefiki olmuştur.

Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde! 15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen kuaförünüze koşun ve bunu gösterin...

HER SAÇA UYGUN PERÇEM MODELİ

Hangi saç kesimine sahip olursanız olun yüzünüzü çerçeveleyen doğru bir perçem tercih etmeniz hayat kurtarıcı bir kesim olacaktır.Hem yüze istediğiniz efekti vermenizi sağlar hem de yüz hatlarını ön planda tutar. Doğru bir kesimle tercih ettiğiniz perçem modeli bir kaç yıl geriye dönmenizi sağlayabilir.

Bu saç modelleri GENÇLİK AŞISI niteliğinde! 15 yıl daha genç ve güzel gözükmek için hemen kuaförünüze koşun ve bunu gösterin...

KATLI KESİM

Düz kesim saç modeli kullanmak sizi olduğundan olgun gösterirken, katlı kesim saç modeli tercih etmeniz daha dinamik ve enerjik gösterecektir.

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