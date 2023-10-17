Royal Holloway Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma kan gruplarının sağlıkla doğrudan ilişkilendirildiğini ortaya koydu. Kan grubunu belirleyen genlerin beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu bulundu. Bu araştırmaya göre bir kan grubunun beynine pıhtı atma ihtimali daha yüksekken bir diğer kan grubunun hastalıklara yakalanma riskinin daha az olduğu ortaya çıktı. İşte kan grubunuza göre hastalığa yakalanma riskiniz...
Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda verilen, beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bazı kan gruplarında ise durum tam tersi şekilde. İşte kan grubunuza göre sağlığınız hakkında dikkat etmeniz gerekenler...
❗ AB KAN GRUBUNDAKİLER DİKKAT!
Yapılan araştırma, 882 kişi üzerinde gerçekleştirildi ve AB kan grubuna sahip kişilerin "CVT" olarak adlandırılan beyinde kan pıhtılaşması riskinin diğer gruplara göre ortalama 5,6 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.
0 KAN GRUBU ÇOK ŞANSLI!
Öte yandan, 0 kan grubuna sahip kişilerin bu riskin yarı yarıya daha az olduğu saptandı.