PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Trend Galerileri

Bu kan grubundan olanlar resmen 9 canlı! Bilim insanları kanıtladı! A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+ ve 0- meğer hepsinin tek tek...

Royal Holloway Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma kan gruplarının sağlıkla doğrudan ilişkilendirildiğini ortaya koydu. Kan grubunu belirleyen genlerin beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu bulundu. Bu araştırmaya göre bir kan grubunun beynine pıhtı atma ihtimali daha yüksekken bir diğer kan grubunun hastalıklara yakalanma riskinin daha az olduğu ortaya çıktı. İşte kan grubunuza göre hastalığa yakalanma riskiniz...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ekim 2023, 18:35 Güncelleme 17 Ekim 2023, 18:43
Bu kan grubundan olanlar resmen 9 canlı! Bilim insanları kanıtladı! A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+ ve 0- meğer hepsinin tek tek... 1

Londra Üniversitesi'ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda verilen, beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Bazı kan gruplarında ise durum tam tersi şekilde. İşte kan grubunuza göre sağlığınız hakkında dikkat etmeniz gerekenler...

Bu kan grubundan olanlar resmen 9 canlı! Bilim insanları kanıtladı! A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+ ve 0- meğer hepsinin tek tek... 2

AB KAN GRUBUNDAKİLER DİKKAT!

Yapılan araştırma, 882 kişi üzerinde gerçekleştirildi ve AB kan grubuna sahip kişilerin "CVT" olarak adlandırılan beyinde kan pıhtılaşması riskinin diğer gruplara göre ortalama 5,6 kat daha yüksek olduğunu gösterdi.

Bu kan grubundan olanlar resmen 9 canlı! Bilim insanları kanıtladı! A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+ ve 0- meğer hepsinin tek tek... 3

0 KAN GRUBU ÇOK ŞANSLI!

Öte yandan, 0 kan grubuna sahip kişilerin bu riskin yarı yarıya daha az olduğu saptandı.

SON DAKİKA