Bu kan grubundan olanlar resmen 9 canlı! Bilim insanları kanıtladı! A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, 0+ ve 0- meğer hepsinin tek tek...

Royal Holloway Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma kan gruplarının sağlıkla doğrudan ilişkilendirildiğini ortaya koydu. Kan grubunu belirleyen genlerin beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu bulundu. Bu araştırmaya göre bir kan grubunun beynine pıhtı atma ihtimali daha yüksekken bir diğer kan grubunun hastalıklara yakalanma riskinin daha az olduğu ortaya çıktı. İşte kan grubunuza göre hastalığa yakalanma riskiniz...