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Bu haftanın en şanslı 5 burcu! Ünlü astrolog avuç avuç para kazanacak burçları açıkladı! Dolar, altın ne varsa...

Ağustos ayı önemli aylardan bir tanesi. Bu ay bitmeden maddi fırsatlar yakalayacak burçlar belli oldu. Atrologlar günlük burç yorumlarının yanı sıra haftalık burç yorumları da yapıyor. Bu noktada bu haftanın burç yorumları yapıldı. Şans ve paranın gideceği burçlar ortaya çıktı. Fırsatları değerlendirdikleri taktirde paradan yana yüzleri gülecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 12:16 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 12:33
Bu haftanın en şanslı 5 burcu! Ünlü astrolog avuç avuç para kazanacak burçları açıkladı! Dolar, altın ne varsa... 1

Bu haftanın en şanslı burçları bakın hangi burçlar oldu! Aşkta, parada, iş ve sağlık konusunda güzel gelişmeler yaşayacak burçlar açıklandı. İşte haftalık burç yorumları...

Bu haftanın en şanslı 5 burcu! Ünlü astrolog avuç avuç para kazanacak burçları açıkladı! Dolar, altın ne varsa... 2

Koç

Sevgili Koçlar iş hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yanı sıra sosyal ilişkileriniz ve sağlık durumunuz hakkında da gelişmeler olacak.

Bu haftanın en şanslı 5 burcu! Ünlü astrolog avuç avuç para kazanacak burçları açıkladı! Dolar, altın ne varsa... 3

İş hayatında parasal süreçlerden dolayı karlı fırsatlar kazanırken, çalışma arkadaşlarından alacağın haberler seni yoruyor olabilir. Şu an bir sağlık sıkıntısı yaşıyorsan toparlayacaksın.

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