Bu haftanın en şanslı 5 burcu! Ünlü astrolog avuç avuç para kazanacak burçları açıkladı! Dolar, altın ne varsa...

Bu haftanın en şanslı burçları bakın hangi burçlar oldu! Aşkta, parada, iş ve sağlık konusunda güzel gelişmeler yaşayacak burçlar açıklandı. İşte haftalık burç yorumları...
Koç
Sevgili Koçlar iş hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yanı sıra sosyal ilişkileriniz ve sağlık durumunuz hakkında da gelişmeler olacak.
İş hayatında parasal süreçlerden dolayı karlı fırsatlar kazanırken, çalışma arkadaşlarından alacağın haberler seni yoruyor olabilir. Şu an bir sağlık sıkıntısı yaşıyorsan toparlayacaksın.