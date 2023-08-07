Bu haftanın en şanslı 5 burcu! Ünlü astrolog avuç avuç para kazanacak burçları açıkladı! Dolar, altın ne varsa...

1 Bu haftanın en şanslı burçları bakın hangi burçlar oldu! Aşkta, parada, iş ve sağlık konusunda güzel gelişmeler yaşayacak burçlar açıklandı. İşte haftalık burç yorumları...

2 Koç Sevgili Koçlar iş hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yanı sıra sosyal ilişkileriniz ve sağlık durumunuz hakkında da gelişmeler olacak.