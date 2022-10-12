Bu gece yarısı başlıyor!📢 Akaryakıta DEV indirim! BRENT petrol çakıldı! ⛽ 12 Ekim 20222 mazot, motorin, LPG güncel fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir...
Motorin fiyatlarına bir haftada gelen 4 zammın ardından bu sefer indirim yolda. Toplamda gelen 5 lira 40 kuruşluk zammın ardından sektör kaynaklarına göre motorine 1 lira 13 kuruş indirim bekleniyor. İşte 12 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları...
12.10.2022 21:59 - Son Güncelleme: 12.10.2022 21:59
MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye motorin fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla (13 Ekim) 2 lira 13 kuruş indirim bekleniyor.
İndirim olması halinde motorin fiyatlarının İstanbul Anadolu yakasında 27.41; Avrupa yakasında 27,35 TL; Ankara'da 27,48; İzmir'de ise 27 lira 55 TL olacak.