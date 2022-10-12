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Haberler Trend Bu gece yarısı başlıyor!📢 Akaryakıta DEV indirim! BRENT petrol çakıldı! ⛽ 12 Ekim 20222 mazot, motorin, LPG güncel fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir...

Bu gece yarısı başlıyor!📢 Akaryakıta DEV indirim! BRENT petrol çakıldı! ⛽ 12 Ekim 20222 mazot, motorin, LPG güncel fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir...

Motorin fiyatlarına bir haftada gelen 4 zammın ardından bu sefer indirim yolda. Toplamda gelen 5 lira 40 kuruşluk zammın ardından sektör kaynaklarına göre motorine 1 lira 13 kuruş indirim bekleniyor. İşte 12 Ekim 2022 güncel akaryakıt fiyatları...

takvim.com.tr
12.10.2022 21:59 - Son Güncelleme: 12.10.2022 21:59
Bu gece yarısı başlıyor!📢 Akaryakıta DEV indirim! BRENT petrol çakıldı! ⛽ 12 Ekim 20222 mazot, motorin, LPG güncel fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir...

Son olarak motorine bir haftada gelen 4.01 liralık zammın ardından motorine son olarak 1 lira 39 kuruş zam geldi. Bir hafta içerisinde toplamda gelen 5 lira 40 kuruşluk zammın ardından şimdi de motorin fiyatlarına indirim geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu gece yarısı başlıyor!📢 Akaryakıta DEV indirim! BRENT petrol çakıldı! ⛽ 12 Ekim 20222 mazot, motorin, LPG güncel fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir...

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye motorin fiyatlarına bu gece yarısı itibarıyla (13 Ekim) 2 lira 13 kuruş indirim bekleniyor.

İndirim olması halinde motorin fiyatlarının İstanbul Anadolu yakasında 27.41; Avrupa yakasında 27,35 TL; Ankara'da 27,48; İzmir'de ise 27 lira 55 TL olacak.

Bu gece yarısı başlıyor!📢 Akaryakıta DEV indirim! BRENT petrol çakıldı! ⛽ 12 Ekim 20222 mazot, motorin, LPG güncel fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 11 EKİM 2022

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.63 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 28,54 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

Bu gece yarısı başlıyor!📢 Akaryakıta DEV indirim! BRENT petrol çakıldı! ⛽ 12 Ekim 20222 mazot, motorin, LPG güncel fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir...

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.60 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 28,48 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

Bu gece yarısı başlıyor!📢 Akaryakıta DEV indirim! BRENT petrol çakıldı! ⛽ 12 Ekim 20222 mazot, motorin, LPG güncel fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir...

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.76 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 28,61 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

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