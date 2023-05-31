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Haberler Trend Bu canlıyı daha önce hiç görmediniz! Tüyleriniz diken diken olacak! Yüzlerce dişiyle insan derisini jilet gibi kesiyor: Denize girecekleri uyardı

Bu canlıyı daha önce hiç görmediniz! Tüyleriniz diken diken olacak! Yüzlerce dişiyle insan derisini jilet gibi kesiyor: Denize girecekleri uyardı

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve tüm dünyayı şaşırtan bir keşif, İngiltere'de bulunan bir balık türünü gündeme taşıdı. Bu balığın 300 dişi bulunuyor ve insan derisini jilet gibi kesip atabiliyor. Uzmanlar denize girecek olanları uyarıyor, çünkü bu yaratık insan kanıyla besleniyor! Fırfırlı köpekbalığı okyanusların gizemli dünyasında karşımıza çıkan bir canlıdır. Sahip olduğu eşsiz sırt yüzgeci ve derin sularda yaşama becerisi, onu benzersiz kılar. Bilim insanlarının daha fazla araştırma yapmasıyla, bu ilginç türün sırları daha da aydınlatılacak ve deniz dünyasına dair daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olacaktır.

takvim.com.tr
31.05.2023 13:54 - Son Güncelleme: 31.05.2023 13:54
Bu canlıyı daha önce hiç görmediniz! Tüyleriniz diken diken olacak! Yüzlerce dişiyle insan derisini jilet gibi kesiyor: Denize girecekleri uyardı

Son zamanlarda, keşfedilmeye devam eden birçok canlı türü dünya genelinde ilgi çekiyor. Ancak bu sefer gelen son görüntüler, herkesi şaşkına çevirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu canlıyı daha önce hiç görmediniz! Tüyleriniz diken diken olacak! Yüzlerce dişiyle insan derisini jilet gibi kesiyor: Denize girecekleri uyardı

Bu görüntülerde ilk defa karşılaşacağınız bir canlı yer alıyor. İnanılmaz bir özelliğe sahip olan bu canlı, 300 dişiyle insan derisini jilet gibi kesip atabiliyor.

Bu canlıyı daha önce hiç görmediniz! Tüyleriniz diken diken olacak! Yüzlerce dişiyle insan derisini jilet gibi kesiyor: Denize girecekleri uyardı

Uzmanlar, denize girmeyi düşünenleri uyarıyor, çünkü bu yaratık insan kanıyla besleniyor! Gördüğünüz gibi, uzak durmanızda fayda var.

Bu canlıyı daha önce hiç görmediniz! Tüyleriniz diken diken olacak! Yüzlerce dişiyle insan derisini jilet gibi kesiyor: Denize girecekleri uyardı

Havaların ısınmasıyla birlikte deniz sezonunun açılmasıyla birlikte, insanlar serinlemek için denize akın ediyor. Ancak son dakika yapılan uyarılar, dikkatleri çekti. İlk defa göreceğiniz bu canlıya dikkat!

Bu canlıyı daha önce hiç görmediniz! Tüyleriniz diken diken olacak! Yüzlerce dişiyle insan derisini jilet gibi kesiyor: Denize girecekleri uyardı

300 dişiyle tanımlanan bir balık türü, insan derisini jilet gibi kesip atabiliyor. Uzmanlar, denize girmeyi düşünenleri uyarıyor. Bu yaratık insan kanıyla besleniyor! Gördüğünüz gibi, uzaklaşmanızda fayda var.

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