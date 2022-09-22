Bu burçlarla evlenenin içi rahat olsun! Sadakatiyle gözünüz kapalı güvenebileceğiniz burçlar belli oldu!

Oğlak burcu sadakatini ispatlamak için çaba sarf etmez. O zaten ilişkinin ilk gününden itibaren partnerine karşı açık olduğu için, ilişkileri karşılıklı güvene dayanır. Oğlak burcunun günlük alışkanlıkları da ne kadar sadık olduğunu gösterir. Örneğin telefona şifre koymak, gizli konuşmalar yapmak, sosyal medya hesabına gelen mesajları gizlemek gibi şeyler oğlak burcuna göre değildir.