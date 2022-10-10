Bu burçlar evlenmeden önce bir kez daha düşünsün! Evlilik size göre değil! İşte bekarlığın sultanlık olduğu o burçlar...
Astroloji size kiminle evlenmeniz gerektiğiniz söyleyemez ancak çabuk sıkılan, hızlı değişen, uzun süreli bir birliktelik için uygun karaktere sahip olmayan burçları söyleyebilir. İşte evlenmeden önce bir kez daha düşünmesi gereken o burçlar...
Evlendikten sonra partnerinizin değişimini kabullenmek çok zor olabilir. Uzun zamandır birlikte olduğunuz partnerinizin evlendikten sonra hiç istemediğiniz davranışlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.İşte bazı özellikleri nedeniyle evliliğe pek uygun olmayan, evlendikten sonra değişme olasılığı yüksek burçlar...
1- ASLAN BURCU
Aslan burcu olan kişiler neşeli ve dışa dönük insanlar olurlar. Sosyalleşmeyi ve arkadaş çevreleriyle vakit geçirmeyi çok severler. Evde olmak onlara göre değildir. İlişkilerinde de her zaman eğlenmek ve keyifli vakit geçirmek ister.
Tüm bu güzel yanlarına rağmen Aslan burçlarındaki aşırı ego evlilik hayatını zorlaştırabilir. Bazı Aslan'lar bencil ve benmerkezci davranışlarıyla eşlerini görmezden gelebilirler.
2- OĞLAK BURCU
Oğlak burçlarının sabit yapıda olduğu düşünülse de evlendiklerinde bambaşka insanlar olabilirler. Oğlak burçları sevgililik döneminde partnerini asla kısıtlamaz ve onu özgür bırakır. Bireysel yaşamına saygı duyar.
Oğlak burçları evlendikten sonra yavaş yavaş baskıcı ve kuralcı yönünü göstermeye başlayabilir. Eşlerinin üzerine hakimiyet kurmak isterler. Oğlak burcu erkekleri ve Oğlak burcu kadınları bu konuda aynı özellikleri gösterir. Onların kurallarına göre yaşamaya çalışmak bir süre sonra hayatınızı kötü yönde etkileyebilir. Ayrıca işkolik olan Oğlak burçları eşleri ile ilgilenmeyi ihmal edebilir.
3- BALIK BUCU
Balık burçları ile müthiş bir aşk yaşayabilirsiniz. Onların kalbi çok hassastır. Duygusal ve romantik oldukları için Balık burçları ile ilişki yaşamak çok keyifli olur.
Ancak Balık burcu biriyle evlendiğinizde sizi değiştirmeye çalışabilirler. Duygusallığına ve alınganlığına katlanabilmek çok zor olabilir. Balık burcunun her şeye sürekli alınması iletişim kurmanızı zorlaştırabilir.
4- İKİZLER BURCU
İkizler burcu olanlar flört etmeyi çok sever. Tek bir insana bağlı kalabilmek konusunda pek başarılı olamayabilirler. Yeni insanlar tanımaktan ve sosyalleşmekten çok hoşlanırlar.
İkizler burcu olan biriyle sevgilik döneminde çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. İkizler burçları evlendiklerinde sadık kalmayı başaramayabilir. Aklı sürekli başka insanlarda olabilir çünkü İkizler burçları flört etmeyi çoğunlukla bir oyun olarak görür. Bu durum bir süre sonra evliliğinize zarar verebilir.