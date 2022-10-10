Bu burçlar evlenmeden önce bir kez daha düşünsün! Evlilik size göre değil! İşte bekarlığın sultanlık olduğu o burçlar...

1- ASLAN BURCU

Aslan burcu olan kişiler neşeli ve dışa dönük insanlar olurlar. Sosyalleşmeyi ve arkadaş çevreleriyle vakit geçirmeyi çok severler. Evde olmak onlara göre değildir. İlişkilerinde de her zaman eğlenmek ve keyifli vakit geçirmek ister.

Tüm bu güzel yanlarına rağmen Aslan burçlarındaki aşırı ego evlilik hayatını zorlaştırabilir. Bazı Aslan'lar bencil ve benmerkezci davranışlarıyla eşlerini görmezden gelebilirler.