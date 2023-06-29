Bu burçlar dikkat! Astrologlardan açıklama! Yengeç burcunda geçiş yapacak! Temmuz ayında...

YENGEÇ BURCU

Yengeç Güneş 1. Evindeyken (22 Temmuz'a kadar olduğu gibi), Ay'ın yönettiği bu hassas burcun kafası biraz karışır. Yengeç evin mahremiyeti içindir, ocağın önceliği içindir, almamanın değil vermenin basit rahatlığı içindir; iddia etmek yerine fedakarlığın sıkı çalışması için. Güneş, büyük küstah ışığıyla, arzularınızı dile getirmek, doğum günü hediyelerinizi sergilemek için bir yer olan ego bölgenize dikkat çekiyor. Her zaman yüksek olan duygusal IQ'nuz da önümüzdeki birkaç hafta içinde birkaç puan sıçrayabilir, bu da algılanan küçümsemelere karşı ekstra hassasiyet beklemeniz anlamına gelir. Yine de duygularınız hakkında konuşun. Yan sarma yerine doğrudan olun. 22 Temmuz'da Güneş, para bölgenizi aydınlatacağı Aslan burcuna giriyor. Bu, ev için gösterişli bir şeye bakmak (ve satın almak) için bir geçiştir.