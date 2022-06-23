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Haberler Trend Bu bankada parasını tutan aylık 812 TL alacak! Mevduat faizleri resmen alev aldı! 60 gün boyunca en yüksek hoş geldin faizi!

Bu bankada parasını tutan aylık 812 TL alacak! Mevduat faizleri resmen alev aldı! 60 gün boyunca en yüksek hoş geldin faizi!

Mevduat faizleri resmen alev aldı! 60 gün boyunca en yüksek hoş geldin faizi... Türkiye'nin önde gelen bankalarından Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB bank birikimlerini cazip oranlara sahip hesaplarda değerlendirmek isteyenlere ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.

takvim.com.tr
23.06.2022 09:15 - Son Güncelleme: 23.06.2022 09:17
Bu bankada parasını tutan aylık 812 TL alacak! Mevduat faizleri resmen alev aldı! 60 gün boyunca en yüksek hoş geldin faizi!

Bankaların vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları adeta alev aldı! Bankalardan arka arkaya gelen açıklamalar ardından birikimlerini değerlendirmek isteyenler amacıyla ayrıcalıklı oranlar sunuluyor. 60 gün yüksek hoş geldin faiz oranlarında yararlanmak isteyenler bağlamında çoğu güzel avantajda verilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank Halkbank ve bunların yanında TEB Marifetli Hesap ile 32 günlük en yüksek kazanç fırsatı duyuruldu! İşte detaylar

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Bu bankada parasını tutan aylık 812 TL alacak! Mevduat faizleri resmen alev aldı! 60 gün boyunca en yüksek hoş geldin faizi!

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB Marifetli Hesap Faiz Oranı Ne Kadar?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB ile birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlara en makul oranları sunuyor.

Bu bankada parasını tutan aylık 812 TL alacak! Mevduat faizleri resmen alev aldı! 60 gün boyunca en yüksek hoş geldin faizi!

TEB Bank'ta %19,50 faiz oranları ile TL Marifetli Hesap açan müşterilere 60 gün süresince avantajlı hoş geldin faizi sunulmaktadır. Marifetli Döviz cinsi hesaplarda ise hoş geldin faizi 30 gün süresince verilmektedir.

Bu bankada parasını tutan aylık 812 TL alacak! Mevduat faizleri resmen alev aldı! 60 gün boyunca en yüksek hoş geldin faizi!

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB Bank 32 Günlük Mevduat Faizi Hesaplama

En yüksek vadeli mevduat faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB Bank fırsatları devam ediyor.

Bu bankada parasını tutan aylık 812 TL alacak! Mevduat faizleri resmen alev aldı! 60 gün boyunca en yüksek hoş geldin faizi!

Kenarda 50.000 TL birikimi olanlar amacıyla oluşturulan misal hesaplamaya göre, 32 günlük vadede, %19,50 faiz oranları kapsamında net kazanç seviyesi 812 TL olarak belirlenmiştir.

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