Bu bankada parasını tutan aylık 812 TL alacak! Mevduat faizleri resmen alev aldı! 60 gün boyunca en yüksek hoş geldin faizi!
Mevduat faizleri resmen alev aldı! 60 gün boyunca en yüksek hoş geldin faizi... Türkiye'nin önde gelen bankalarından Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB bank birikimlerini cazip oranlara sahip hesaplarda değerlendirmek isteyenlere ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor.
23.06.2022 09:15 - Son Güncelleme: 23.06.2022 09:17
Bankaların vadeli mevduat hesaplarında faiz oranları adeta alev aldı! Bankalardan arka arkaya gelen açıklamalar ardından birikimlerini değerlendirmek isteyenler amacıyla ayrıcalıklı oranlar sunuluyor. 60 gün yüksek hoş geldin faiz oranlarında yararlanmak isteyenler bağlamında çoğu güzel avantajda verilecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank Halkbank ve bunların yanında TEB Marifetli Hesap ile 32 günlük en yüksek kazanç fırsatı duyuruldu! İşte detaylar
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB Bank 32 Günlük Mevduat Faizi Hesaplama
En yüksek vadeli mevduat faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere amacıyla Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ve TEB Bank fırsatları devam ediyor.