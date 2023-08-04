Bu akşam, Cumartesi ve Pazar günü en kötü günler olacak! O illerde yaşayanlara birden bastıracak, ortalığı yakacak!

Ülkemizin genelini saran "Eyyam-ı Bahur" sıcakları, termometreleri yükseltirken uzmanlar, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bu uyarılardan biri de Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'den geldi. Kerem Ökten, güneşin etkilerini yakından hisseden bir uzman olarak, önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklıklara dair önemli bir uyarıda bulundu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kerem Ökten, "En berbat iki geceye hazır olun" ifadelerini kullandı. Ökten'in verdiği bilgiye göre, önümüzdeki iki gece nem oranı oldukça yüksek olacak. Özellikle yarın (Cuma) ve Cumartesi gecesi, yılın ve hatta uzun yılların en yüksek nem seviyelerini yaşayacağız. Nem oranının korkunç boyutlarda olacağı bu gecelerde, gökyüzü nem bulutlarıyla kaplanacak. Sonuç olarak, gece boyunca ter içinde kalacağız.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı bölgeleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ve Iğdır'ın güneyi ile Van'ın doğusunda lokal olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.
Bugün İstanbul'da en yüksek hava sıcaklığının 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Özellikle 09.00 ile 12.00 saatleri arasında hissedilen sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Perşembe günü ise hava sıcaklığının daha da artması bekleniyor. Kısacası, önümüzdeki günlerde yüksek nem ve sıcaklıklara karşı dikkatli olmak, gereken önlemleri almak büyük önem taşıyor. Unutmayalım ki uzmanların uyarıları, sağlığımızı korumak adına dikkate alınmalıdır.