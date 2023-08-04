Bu akşam, Cumartesi ve Pazar günü en kötü günler olacak! O illerde yaşayanlara birden bastıracak, ortalığı yakacak!

1 Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kerem Ökten, "En berbat iki geceye hazır olun" ifadelerini kullandı. Ökten'in verdiği bilgiye göre, önümüzdeki iki gece nem oranı oldukça yüksek olacak. Özellikle yarın (Cuma) ve Cumartesi gecesi, yılın ve hatta uzun yılların en yüksek nem seviyelerini yaşayacağız. Nem oranının korkunç boyutlarda olacağı bu gecelerde, gökyüzü nem bulutlarıyla kaplanacak. Sonuç olarak, gece boyunca ter içinde kalacağız.

2 HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz'in kıyı bölgeleri ile Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ve Iğdır'ın güneyi ile Van'ın doğusunda lokal olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor.