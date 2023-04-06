Bu 4 hareketi yapandan zeka fışkırıyor! Etrafınızda üstün zekalı insan var mı yok mu öğren!

Zekanın insanların karakterini belirlediği yıllardır tartışılır. Kimi insanlar yüksek IQ seviyesine sahip olanların belirli karakter özellikleri sergilediğini savunurken kimileri bunun tamamen yanıltıcı olduğunu düşünüyor. Ancak bir gerçek var ki yüksek IQ seviyesine sahip insanlar her ortamda kendilerini belli ediyor. Bazıları iyi kamufle olsa da onları tipik karakter özelliklerinden tanımak mümkün oluyor. İşte yüksek IQ seviyesine sahip olan insanların sahip olduğu 4 özellik!