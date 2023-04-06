RAMAZAN İMSAKİYE
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Bu 4 hareketi yapandan zeka fışkırıyor! Etrafınızda üstün zekalı insan var mı yok mu öğren!

Etrafınızda yüksek zekalı insan var mı yok mu öğren. Bu 4 hareketi yapandan zeka fışkırıyor. Yüksek IQ'lu insanlar bu 4 alışkanlığı sık sık tekrar ediyor. Yüksek IQ seviyesine sahip olan insanlar girdiği her ortamda kendini belli ediyor. Şimdi bu insanların özelliği sizlere tek tek anlatıyoruz.

06.04.2023 10:07 - Son Güncelleme: 06.04.2023 10:07
Bu 4 hareketi yapandan zeka fışkırıyor! Etrafınızda üstün zekalı insan var mı yok mu öğren! Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 alışkanlığı sık sık tekrar ediyor!

Zekanın insanların karakterini belirlediği yıllardır tartışılır. Kimi insanlar yüksek IQ seviyesine sahip olanların belirli karakter özellikleri sergilediğini savunurken kimileri bunun tamamen yanıltıcı olduğunu düşünüyor. Ancak bir gerçek var ki yüksek IQ seviyesine sahip insanlar her ortamda kendilerini belli ediyor. Bazıları iyi kamufle olsa da onları tipik karakter özelliklerinden tanımak mümkün oluyor. İşte yüksek IQ seviyesine sahip olan insanların sahip olduğu 4 özellik!

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Bu 4 hareketi yapandan zeka fışkırıyor! Etrafınızda üstün zekalı insan var mı yok mu öğren! Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 alışkanlığı sık sık tekrar ediyor!

1- Yalnız Kalmayı Çok Severler

Yüksek IQ seviyesine sahip olan insanlar yalnız kalmayı çok severler. Kendileriyle baş başa kalmak bulunmaz bir fırsattır.

Bu 4 hareketi yapandan zeka fışkırıyor! Etrafınızda üstün zekalı insan var mı yok mu öğren! Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 alışkanlığı sık sık tekrar ediyor!

Kendilerini keşfetmek, düşüncelerini organize etmek ve düşüncelerindeki karmaşıklığı çözmek için yalnız kalmayı tercih ederler. Bu onlar için sadece bir dinlenme arası değil, aynı zamanda beyin fırtınası yapmak için bir fırsattır.

Bu 4 hareketi yapandan zeka fışkırıyor! Etrafınızda üstün zekalı insan var mı yok mu öğren! Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 alışkanlığı sık sık tekrar ediyor!

2- Çok Düşünürler ve Çok İyi Dinleyicidirler

Yüksek IQ seviyesine sahip olan insanlar düşünmek için zaman ayırırlar. Düşünmek onların zekasının en temel özelliklerinden biridir.

Bu 4 hareketi yapandan zeka fışkırıyor! Etrafınızda üstün zekalı insan var mı yok mu öğren! Yüksek IQ’lu insanlar bu 4 alışkanlığı sık sık tekrar ediyor!

Bu nedenle başkalarının söylediklerini de kendi düşüncelerini de iyice tartmadan bir karara varmazlar.

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