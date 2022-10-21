Böyle bir karizma yok! Dizi oyuncuları halt etmiş! İşte 600 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı padişahlarının gerçek halleri!
600 yıl boyunca dünyaya hükmeden padişahların gerçek halleri ortaya çıktı. İşte o resimler...
21.10.2022 18:08 - Son Güncelleme: 21.10.2022 18:08
600 yıl boyunca tüm dünyada hüküm süren padişahların gerçek halleri resmedildi.Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 sene boyunca tarihçilerle çalışarak hükümdarların resimlerini ortaya çıkrdı. Özellikle Kanuni büyük ilgi çekti. İşte 36 padişahın gerçeğe en yakın görüntüsü...