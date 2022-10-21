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Haberler Trend Böyle bir karizma yok! Dizi oyuncuları halt etmiş! İşte 600 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı padişahlarının gerçek halleri!

Böyle bir karizma yok! Dizi oyuncuları halt etmiş! İşte 600 yıl dünyaya hükmeden Osmanlı padişahlarının gerçek halleri!

600 yıl boyunca dünyaya hükmeden padişahların gerçek halleri ortaya çıktı. İşte o resimler...

takvim.com.tr
21.10.2022 18:08 - Son Güncelleme: 21.10.2022 18:08
Padişahların gerçek halleri ortaya çıktı! Meğer Kanuni gerçekte çok daha...

600 yıl boyunca tüm dünyada hüküm süren padişahların gerçek halleri resmedildi.Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad 3 sene boyunca tarihçilerle çalışarak hükümdarların resimlerini ortaya çıkrdı. Özellikle Kanuni büyük ilgi çekti. İşte 36 padişahın gerçeğe en yakın görüntüsü...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Padişahların gerçek halleri ortaya çıktı! Meğer Kanuni gerçekte çok daha...

FATİH SULTAN MEHMET

Padişahların gerçek halleri ortaya çıktı! Meğer Kanuni gerçekte çok daha...

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Padişahların gerçek halleri ortaya çıktı! Meğer Kanuni gerçekte çok daha...

OSMAN GAZİ

Padişahların gerçek halleri ortaya çıktı! Meğer Kanuni gerçekte çok daha...

YAVUZ SULTAN SELİM

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