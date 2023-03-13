BORÇ YAPILANDIRMA LİSTESİ 2023! 7440 yapılandırma başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Vergi, GSS prim, trafik, askerlik, köprü- otoyol cezaları, KYK...

Vergi affı ile ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, kanun teklifi resmen yasalaştı ve yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Peki Vergi affı çıktı mı, başvuru nasıl yapılır? 7440 yapılandırma başvuru ne zaman? 2023 Borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?