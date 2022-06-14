KAN KAYBEDİYOR! Bitcoin çöktü mü? Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? Kripto para analiz!
Kripto paralarda sert düşüş hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum'un değer kaybetmesi yatırımcıları korkuttu. Bitcoin haftalar sonra 21 doların altına düştü. Ether ve Avax gibi kripto paralarda da sert düşüşler yaşanıyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? İşte kripto para piyasasından son gelişmeler!
Bitcoin neden düşüyor? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Riskli varlıklarda sıkılaşma ve resesyon endişeleri ile yaşanan satış dalgası kripto varlık piyasasında da etkisini fazlasıyla hissettiriyor. Pazartesi günü yaşanan çöküşün ardından yatırımcılar güncel fiyatlar hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
Son dönemde 30 bin doları aşan Bitcoin, bu seviyede tutunamadı. Değer kaybederek 21 bin doların altına inerek yatırımcıları korkuttu. İkinci büyük kripto birimi Ethereum'da da kayıp devam ediyor.
Bitcoin haftanın ikinci işlem gününde de gerileme kaydederek yüzde 10 düşüşle 21 bin doların altını test etti. Ether ve Avax gibi para birimlerinde de sert düşüşler yaşanıyor.