KAN KAYBEDİYOR! Bitcoin çöktü mü? Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? Kripto para analiz!

Bitcoin neden düşüyor? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Riskli varlıklarda sıkılaşma ve resesyon endişeleri ile yaşanan satış dalgası kripto varlık piyasasında da etkisini fazlasıyla hissettiriyor. Pazartesi günü yaşanan çöküşün ardından yatırımcılar güncel fiyatlar hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? İşte merak edilenler!