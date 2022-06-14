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Haberler Trend KAN KAYBEDİYOR! Bitcoin çöktü mü? Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? Kripto para analiz!

KAN KAYBEDİYOR! Bitcoin çöktü mü? Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? Kripto para analiz!

Kripto paralarda sert düşüş hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin ve Ethereum'un değer kaybetmesi yatırımcıları korkuttu. Bitcoin haftalar sonra 21 doların altına düştü. Ether ve Avax gibi kripto paralarda da sert düşüşler yaşanıyor. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? İşte kripto para piyasasından son gelişmeler!

14.06.2022 09:11 - Son Güncelleme: 14.06.2022 09:11
Bitcoin çöktü mü? Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? Kripto para analiz!

Bitcoin neden düşüyor? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Riskli varlıklarda sıkılaşma ve resesyon endişeleri ile yaşanan satış dalgası kripto varlık piyasasında da etkisini fazlasıyla hissettiriyor. Pazartesi günü yaşanan çöküşün ardından yatırımcılar güncel fiyatlar hakkında araştırmalara başladı. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? İşte merak edilenler!

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Bitcoin çöktü mü? Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? Kripto para analiz!

Son dönemde 30 bin doları aşan Bitcoin, bu seviyede tutunamadı. Değer kaybederek 21 bin doların altına inerek yatırımcıları korkuttu. İkinci büyük kripto birimi Ethereum'da da kayıp devam ediyor.

Bitcoin çöktü mü? Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? Kripto para analiz!

Bitcoin başta olmak üzere kripto varlık piyasasında gerileme hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin yüzde 10'u aşan düşüşle 21 bin doların da altını test etti.

Bitcoin çöktü mü? Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? Kripto para analiz!

Riskli varlıklarda sıkılaşma ve resesyon endişeleri ile yaşanan satış dalgası kripto varlık piyasasında da etkisini fazlasıyla hissettiriyor.

Bitcoin çöktü mü? Bitcoin neden düşüyor? Ethereum, Avax, Dogecoin, Shiba Inu ne kadar oldu? Kripto para analiz!

Bitcoin haftanın ikinci işlem gününde de gerileme kaydederek yüzde 10 düşüşle 21 bin doların altını test etti. Ether ve Avax gibi para birimlerinde de sert düşüşler yaşanıyor.

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