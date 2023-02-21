Biraz önce açıklandı! Para yatıyor! 15.000 TL... Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu
Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu. EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ödemelerini anlaşmalı bankalar üzerinden alabilecek. Banka seçimi SGK üzerinden yapılacak.
21.02.2023 11:54 - Son Güncelleme: 21.02.2023 11:54
Böylece bankalar rakamları daha da yukarıya çekmeye başlıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da emekli promosyon tutarlarını güncelledi.