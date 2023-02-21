Biraz önce açıklandı! Para yatıyor! 15.000 TL... Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu

Emeklilerin ayrıca iki bayramda ikramiye alması da sevincin daha da artmasına neden oldu. Yüksek maaş alacak emekliler daha yüksek promosyonlardan yararlanabilecek. Emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında olacağı düşünülüyor.

