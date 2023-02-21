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Haberler Trend Biraz önce açıklandı! Para yatıyor! 15.000 TL... Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu

Biraz önce açıklandı! Para yatıyor! 15.000 TL... Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu

Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu. EYT düzenlemesi ilk emeklilik hakkı elde eden vatandaşlar ödemelerini anlaşmalı bankalar üzerinden alabilecek. Banka seçimi SGK üzerinden yapılacak.

takvim.com.tr
21.02.2023 11:54 - Son Güncelleme: 21.02.2023 11:54
Biraz önce açıklandı! Para yatıyor! 15.000 TL... Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu
EYT yasası bekleyen milyonlar kişi promosyonları da merak etmeye başladı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren banka promosyonları detayları hakkında sayfamızda bir haber toparladık. Emekli promosyonları için 15.000 TL rakamları konuşulmaya başlandı.
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Biraz önce açıklandı! Para yatıyor! 15.000 TL... Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu

Taahhüt Şartı Aranıyor Mu?

Kamu ve özel bankalar emeklilere üç yıl taahhüt ile kendi şubelerinden maaş alma desteği veriyor.

Biraz önce açıklandı! Para yatıyor! 15.000 TL... Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu

Böylece bankalar rakamları daha da yukarıya çekmeye başlıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank da emekli promosyon tutarlarını güncelledi.

Biraz önce açıklandı! Para yatıyor! 15.000 TL... Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu

Promosyonlar Daha Da Artabilir

Emekli promosyon tutarları şu anda 7.000 - 8.000 TL arasında bulunuyor. Emekli maaşlarına yapılan zam sonrasında promosyon oranları da güncellendi.

Biraz önce açıklandı! Para yatıyor! 15.000 TL... Tek seferlik verilecek! 5500 TL ve üzeri maaş alan emeklilere duyuruldu

Emeklilerin ayrıca iki bayramda ikramiye alması da sevincin daha da artmasına neden oldu. Yüksek maaş alacak emekliler daha yüksek promosyonlardan yararlanabilecek. Emekli promosyon tutarlarının özel bankalarda 10-15 bin TL arasında olacağı düşünülüyor.

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