Biraz önce açıklandı! Emeklilere ödenmeye başladı! Banka fark etmiyor! SGK emekli maaşına ek ödeme almak için acele edin!
SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında cazip oranlar tek tek duyuruldu. Emeklilerin maaşına ek nakit desteği alarak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir destek de bankalardan duyuruldu. SGK ile bankalar arasında oluşturulan uyuşma ardından çoğu banka 500 TL'den 2.750 TL'ye kadar promosyon ödemelerine başladı. Peki, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte emekli promosyon oranları…
13.07.2022 11:05 - Son Güncelleme: 13.07.2022 11:05
Emekli maaşını nakit promosyon veren bankalara taşıyanlar avantajlı nakit ikramiye mükafatı kazanabiliyor. Hemen anında Türkiye'de bankacılık pazarında etkinlik gösteren bütün kurumlar emekli maaş taşıma işlemleri ardından bu promosyon ödemelerini bütün SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı SGK emeklilerinin hesaplarına aktarıyorlar.
SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında 3 senelik peşin promosyon ödemesi ile Ziraat Bankası 500 TL, 625 TL ve 750 TL tutarında, aylık maaş miktarına göre değişik oranlarda nakit promosyon ödemesi gerçekleştirmektedir.