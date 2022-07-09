Biraz evvel açıklandı! Tek yapmanız gereken başvuru yapmak! Bu para yardımı herkese veriliyor!
Tek yapmanız gereken bunu yapmak! İşte tüm detaylar... Devletten yapılan yardımların ardı arkası kesilmiyor. Kurban bayramının gelmesi ile beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlara hem para hem de gıda yardımı yapılacak. Her yıl ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlarda Bu yıl içerisinde yapılacaktır. Aile ve Sosyal hizmetler bakanlığı vatandaşlara yardım için harekete geçmiş bulunuyor. Bakanlıktan sonra Kızılay, belediye ve kaymakamlıklar da ihtiyaç sahibi olan vatandaşların başvuru yapmaları sonrasında para yardımında bulunacaklarını açıklamıştır.
Geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde de yapılan hem gıda hem de para yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaşmıştır. Yaklaşık bir ay süren Ramazan yardımları bu Kurban Bayramı içerisinde de yapılacak. Yapılacak olan Kurban Bayramı yardımına ihtiyaç sahibi vatandaş doğrudan şahsen başvuru yapması gerekiyor.
Bazı kurumlar e-devlet üzerinden başvurular alabiliyor ancak Kurban Bayramı yardımına kişilerin şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.
Kurban Bayramı Yardımı Yapan Kurumlar
Aile çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Kızılay. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Vakıflar ve Dernekler, Bursa Büyükşehir Belediyesi.
Başvurular Nereye Yapılacak?
Kurban Bayramı yardımı için yapılacak ödemelerin pek çoğu kişilerin ikamet etmiş olduğu bölgedeki belediyelerden ya da şubelerden şahsen yapılabiliyor.