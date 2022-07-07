Biraz evvel açıklandı! Bağ kur, SSK ve emekli sandığı emeklisine 750 liradan 3.000 liraya kadar ödeme yapılacak!
Emekli maaşlarına ek zam bekleyen milyonlarca vatandaş SGK ile anlaşmalı bankalar üzerinden ödemelerini almaya başladılar. Emekli maaşlarına oluşturulan artış ardından hesaplara aktarılan ödemeler kapsamında emeklinin 3.000 TL'ye kadar ek ödeme alması sağlanacak. Bir yandan 3600 ek gösterge ve EYT çalışmalarının gelmesini bekleyen emekliler, maaş ek nakit ikramiye desteğinin gelmesi ile resmen sürpriz yaşadı.
07.07.2022 10:43 - Son Güncelleme: 07.07.2022 10:43