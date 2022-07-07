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Haberler Trend Biraz evvel açıklandı! Bağ kur, SSK ve emekli sandığı emeklisine 750 liradan 3.000 liraya kadar ödeme yapılacak!

Biraz evvel açıklandı! Bağ kur, SSK ve emekli sandığı emeklisine 750 liradan 3.000 liraya kadar ödeme yapılacak!

Emekli maaşlarına ek zam bekleyen milyonlarca vatandaş SGK ile anlaşmalı bankalar üzerinden ödemelerini almaya başladılar. Emekli maaşlarına oluşturulan artış ardından hesaplara aktarılan ödemeler kapsamında emeklinin 3.000 TL'ye kadar ek ödeme alması sağlanacak. Bir yandan 3600 ek gösterge ve EYT çalışmalarının gelmesini bekleyen emekliler, maaş ek nakit ikramiye desteğinin gelmesi ile resmen sürpriz yaşadı.

takvim.com.tr
07.07.2022 10:43 - Son Güncelleme: 07.07.2022 10:43
Biraz evvel açıklandı! Bağ kur, SSK ve emekli sandığı emeklisine 750 liradan 3.000 liraya kadar ödeme yapılacak!

Bankalara ve 1 aylık emekli maaş seviyesine göre değişen ödemeler amacıyla kişilerin müracaat yapmaları yeterli olacak. İşte bankaların en yüksek emekli promosyon oranları ve emekli maaşına ek ödeme detayları…

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Biraz evvel açıklandı! Bağ kur, SSK ve emekli sandığı emeklisine 750 liradan 3.000 liraya kadar ödeme yapılacak!

Şekerbank

Emekli maaşına ek 3.000 TL'ye varan ek ödeme fırsatı ile en yüksek emekli promosyonu veren bankalar arasında Şekerbank ilk sırada yer alıyor.

Biraz evvel açıklandı! Bağ kur, SSK ve emekli sandığı emeklisine 750 liradan 3.000 liraya kadar ödeme yapılacak!

Emekli maaş civarlarına göre tespit edilen oranlara göre, ilaveten ilk kez maaş taşıma işlemlerini sağlayan emeklilere nakit greksinimlerini karşılamaları amacıyla %0 faizle Tamamlayan Hesap ile masrafsız finansman desteği de sağlamaktadır.

Biraz evvel açıklandı! Bağ kur, SSK ve emekli sandığı emeklisine 750 liradan 3.000 liraya kadar ödeme yapılacak!

Akbank

Akbank SGK Emekli Maaş Ödemeleri kapsamında yüksek oranları ile ilgi çeken bankalar arasında konumunu almayı başarıyor.

Biraz evvel açıklandı! Bağ kur, SSK ve emekli sandığı emeklisine 750 liradan 3.000 liraya kadar ödeme yapılacak!

2.500 TL'ye kadar ödeme yapan Akbank, 28 Şubat tarihine kadar müracaat yapan ve emekli maaşını taşımayı taahhüt eden müşterilerine 1.750 TL - 2.500 TL arasında nakit promosyon ödemesi gerçekleştirecek.

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