Bir Gece Masalı’nın Mahir’i Burak Deniz bakın aslen nereli çıktı!

Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda Su Burcu Yazgı Coşkun ile başrolü üstlenen Burak Deniz'in hayatı merak edildi. Komiser Mahir karakteriyle dizide yer alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. 33 yaşındaki Burak Deniz'in aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Burak Deniz'in memleketi...