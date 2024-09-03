Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda Su Burcu Yazgı Coşkun ile başrolü üstlenen Burak Deniz'in hayatı merak edildi. Komiser Mahir karakteriyle dizide yer alan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. 33 yaşındaki Burak Deniz'in aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. İşte Burak Deniz'in memleketi...
Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı'nda Mahir karakterini canlandıran Burak Deniz'in hayatı merak edildi.
BURAK DENİZ KİMDİR?
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sanat Tarihi okuyan Burak Deniz, lise yıllarındayken gittiği bir oyunculuk atölyesinde İstanbul'daki bir cast direktörü tarafından keşfedilmesiyle oyuncuğa adım attı.
İlk oyunculuk deneyimini Kolej Günlüğü (2011) dizisiyle yaşayan Deniz, ardından Sultan (2012), Kaçak (2013), Medcezir (2014), Tatlı Küçük Yalancılar (2015), Gecenin Kraliçesi (2016), Aşk Laftan Anlamaz (2016-2017), Bizim Hikaye (2017-2019) ve Maraşlı (2021), dizilerinde; aynı zamanda internet üzerinden yayımlanan Yarım Kalan Aşklar (2020), Cahil Periler (2021) dizilerinde de rol aldı.