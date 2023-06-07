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Bir anda saldırdı, Timsah avcısının korkunç sonu! O anlar saniye saniye böyle görüntülendi!

Hendri Coetzee, doğa sevdalısı ve maceraperest bir ruha sahip olan bir gezgindi. Hayatının macera dolu olduğunu bilse de, bu tutkusundan vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Her yeni keşif gezisi sona erdiğinde, derin bir hüzün ve depresyon hissiyle karşılaşıyordu. Ancak, yalnız olduğu zamanlarda gerçek mutluluğu bulabilen nadir kişilerden biriydi. Coetzee, doğayla iç içe olmanın ve keşifler yapmanın ona verdiği heyecanı hiçbir şeyde bulamıyordu. Vahşi nehirlerde yapılan kano gezileri ve zorlu doğa yürüyüşleri, onun için adrenalin dolu anların kapılarını aralıyordu. Ancak bu tür maceraların riskleri de bilincindeydi.

takvim.com.tr
07.06.2023 11:51 - Son Güncelleme: 07.06.2023 11:51
Bir anda saldırdı, Timsah avcısının korkunç sonu! O anlar saniye saniye böyle görüntülendi!

Bu haberimizde Henry Coetzee'ye yapılan korkunç timsah saldırısını anlatıyoruz. Ayrıca Hendri Coetzee'nin hayat hikayesini keşfedeceğiz. Maceralı yaşam tarzıyla nasıl başa çıktığını ve hayatta kalma mücadelesini ele alacağız.

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Bir anda saldırdı, Timsah avcısının korkunç sonu! O anlar saniye saniye böyle görüntülendi!

Henry, Güney Afrika'da büyüdü ve okul yıllarını hep sıkıcı buldu. Ancak mezun olduktan sonra sanatta başarılı oldu. 21 yaşında orduya katılmadan önce seyahat etmeye karar verdi.

Bir anda saldırdı, Timsah avcısının korkunç sonu! O anlar saniye saniye böyle görüntülendi!

Kara kıtaya geri döndü ve 1997'de Zambiya ve Zimbabve sınırındaki güçlü Zambezi Nehri'nde heyecan arayan turistlerin uğrak yeri haline gelen muhteşem Victoria Şelaleleri üzerinde Bambi jumping yapmaya başladı.

Bir anda saldırdı, Timsah avcısının korkunç sonu! O anlar saniye saniye böyle görüntülendi!

Rafting Tutkusu

21 yaşındaki kendini beğenmiş Henry, daha önce hiç yapmadığı en popüler aktivitelerden biri olan akarsu raftingine başladı. Henry, gittiği bir yüzme havuzunda nasıl yuvarlanacağını ve kano'ya bineceğini öğrendikten sonra Peter Medright'ın Akarsu Rafting Şirketi'nde bir iş buldu.

Bir anda saldırdı, Timsah avcısının korkunç sonu! O anlar saniye saniye böyle görüntülendi!

Ticari nehirlere karşı en gelişmiş beşinci sınıf rapidslerde turistlere rehberlik etti ve kısa sürede popüler bir rehber oldu. Tüm grupları sallarını ve kanolarını ölümcül akarsulara taşıdı.

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