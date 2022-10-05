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Haberler Trend Binlerce kişinin foyası bu yöntemle ortaya çıktı... Bu tırnaklardan birini seç kirli çamaşırlarını ortaya dökelim!

Binlerce kişinin foyası bu yöntemle ortaya çıktı... Bu tırnaklardan birini seç kirli çamaşırlarını ortaya dökelim!

Bu tırnak renklerden birini tercih edin ve size kişiliğiniz hakkında tüm gerçekleri söyleyelim...

takvim.com.tr
05.10.2022 09:26 - Son Güncelleme: 05.10.2022 09:26
Binlerce kişinin foyası bu yöntemle ortaya çıktı... Bu tırnaklardan birini seç kirli çamaşırlarını ortaya dökelim!

Bu ojelerden birini seçin size kim olduğunuzu söyleyelim. Bilinçaltınızda neer yatıyor aslında nasıl birisiniz öğrenmek istiyor musunuz? Bu görsel test sayesinde sosyal olarak nasıl biri olduğunuzu anlayabilirsiniz. İşte seçtiğiniz renge göre kişilik testi...

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Binlerce kişinin foyası bu yöntemle ortaya çıktı... Bu tırnaklardan birini seç kirli çamaşırlarını ortaya dökelim!

PEMBE: RAHATSINIZ

Tahmin edebileceğiniz gibi, pembe oje erkek Fatma karşıtı olduğunuz anlamına gelir. Çocukken Barbie hayranıydınız ve yaşınız olmasaydı muhtemelen hala onlarla oynardınız. Pembe aynı zamanda iyi huylu, neşeli ve kaygısız olduğunuz anlamına gelir.

Binlerce kişinin foyası bu yöntemle ortaya çıktı... Bu tırnaklardan birini seç kirli çamaşırlarını ortaya dökelim!

SARI: NEŞE VE MUTLULUK

Bu renk güneş ışığı ile ilişkilendirilir ve neşe, mutluluk ve sıcaklığı sembolize eder. Yeni başlangıçları temsil eder. Sarı giydiğinizde, dünyaya iyimser olduğunuzu ve hayatın fırsatlarından yararlanmaya hazır olduğunuzu söylüyorsunuz.

Binlerce kişinin foyası bu yöntemle ortaya çıktı... Bu tırnaklardan birini seç kirli çamaşırlarını ortaya dökelim!

GÜVENİN VE SADAKATİN RENSİ İSE MAVİDİR

Mavi ojeli insanlar sadık ve güvenilirdir. Mavi renk güven, dürüstlük ve istikrarı simgeler. Mavi en çapkın renk değildir, ancak anlamlı arkadaşlıklar arayan insanları cezbeder.

Binlerce kişinin foyası bu yöntemle ortaya çıktı... Bu tırnaklardan birini seç kirli çamaşırlarını ortaya dökelim!

ALTIN: ZAFERİN ERENGİ

Altın, zaferin ve zaferin rengidir. Rekabeti seviyorsunuz ve inanılmaz derecede kontrol edilebilirsiniz. Hırslısınız, zenginlik ve kurumsal başarı için çabalıyorsunuz.

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